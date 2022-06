Ini 10 Tips Investasi dari Warren Buffet, Si Oracle of Omaha

Bisnis.com, JAKARTA – Miliarder asal Amerika Serikat, Warren Buffet seringkali menjadi inspirasi investor dalam memulai investasi di pasar modal. Dia juga membagikan tips investasi yang bisa diadopsi oleh investor pemula.

Mengutip dari Investopedia pada Kamis (30/6/2022), Buffet sendiri memiliki julukan “Oracle of Omaha” karena tips-tips investasi dirinya selalu diikuti oleh para investor dunia hingga menuai kesuksesan dan Omaha sendiri merupakan tempat tinggal dari miliarder tersebut, yaitu di Omaha.

Dalam pencapaian karir terbesarnya pada 2018, Buffet berhasil mengakusisi 5 persen saham dari perusahaan Apple seharga US$36 miliar dan jika ditaksir dengan harga saat ini telah mencapai US$160 miliar pada tahun baru 2022.

Ini 10 tips investasi Warren Buffet yang dilansir Money.usnews:

1. Berpikir Sederhana

Buffet ketika berinvestasi tidak pernah setengah-setengah, ketika dia sudah memikirkan dan melihat peluang maka Buffet tidak akan segan berinvestasi secara maksimal, dengan memiliki pemikiran seperti ini Buffet berhasil mengakusisi perusahaan tekstil besar didunia yaitu, Berkshire Hathaway.

2. Berinvestasi Karena Anda Menyukai

Dalam buku “Warren Buffett Invests Like a Girl, And Why You Should, Too” yang ditulis LouAnn Lofton menjelaskan bahwa Buffet berinvestasi hanya berinvestasi di perusahaan yang ia sukai.

Tak hanya dari susunan manajernya buffet juga mempertimbangkan berinvestasi dengan melihat sumber daya manusia (SDM) dan juga lingkungan kerja dari perusahaan tersebut.

3. Melihat Potensi Perusahaan

Buffet berinvestasi pada perusahaan tidak hanya melihat dari harga sahamnya saja. Lebih dari itu, Buffet akan berinvestasi pada inti perusahaan tersebut, inti yang dimaksud adalah potensi dari perusahaan dimasa yang akan datang dan dimulai dengan melihat rekam jejak dari perusahaan tersebut.

4. Berpikir Visioner

Direktur BAM Alliance sekaligus penulis buku "Think, Act, and Invest Like Warren Buffett" Larry Swedroe mengatakan bahwa Buffett selalu berpikir secara visioner.

Swedroe menjelaskan bahwa Buffet tidak akan berinvestasi pada perusahaan itu saat muncul di headline berita atau ramai dibicarakan, akan tetapi Buffet akan berpikir peluang pada apa yang akan terjadi pada pasar selanjutnya dan menebak dengan tepat apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi.

5. Memahami Metrik Kinerja Dasar

Dalam penilaian perusahaan Buffet tidak hanya menilai dari keuntungannya saja, akan tetapi Buffet akan berpikir tentang bagaimana sebuah proses untuk mengembalikan aset sebanyak 20 persen dengan konsisten.