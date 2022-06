Rilis Neraca Dagang Bisa Jadi Vitamin IHSG, Cek ELSA, PGAS & BIRD

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menghadapi sejumlah tekanan pada perdagangan Rabu (15/6/2022). Namun, rilis neraca perdagangan diharapkan dapat menjadi angin segar menahan pelemahan IHSG.

Pada perdagangan Selasa (14/6/2022), IHSG ditutup menguat sebesar 54 poin atau 0,78 persen ke level 7.049.

Sektor transportasi dan logistik, teknologi, consumer non-cyclicals, infrastruktur, energi, properti & real estate, basic materials, keuangan, dan kesehatan bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG. Investor asing melakukan pembelian bersih sebesar Rp551 miliar.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Maximilianus Nico Demus menjelaskan pertemuan The Fed pada pekan ini di tengah tingginya inflasi meningkatkan kekhawatiran dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang mengganas dalam 2 hari terakhir.

"Kenaikan imbal hasil US Treasury memberikan sebuah gambaran lonjakan yang berpotensi lebih tinggi lagi. Dan kagetnya, kenaikan imbal hasil US Treasury merupakan yang terbesar sejak tahun 1987 silam," terangnya, Rabu (15/6/2022).

Imbal hasil US Treasury AS tenor 3 tahunmengalami kenaikkan hampir 25 bps menjadi 3,49 persen, tertinggi sejak tahun 2007 silam.

Inverted yield masih menghantui pergerakan pasar, karena semakin lama inverted yield itu terjadi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya resesi.

"Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG berpotensi bergerak menguat terbatas pada rentang 6.950 - 7.148. neraca dagang akan menjadi vitamin IHSG hari ini," terangnya.

Kabar baik dalam negeri muncul seiring membaiknya sektor pariwisata bersamaan dengan akselerasi tingkat vaksinasi di dalam negeri mendorong industri ini pulih lebih cepat.

Hal tersebut tercermin dari jumlah Wisatawan Mancanegara atau Wisman yang terus mengalami kenaikan. BPS mencatat kunjungan wisman mencapai 111.000 per Aprill 2022 di mana naik hingga 172,27 persen secara bulanan dan meningkat hingga 500 persen secara tahunan.

Rekomendasi saham Pilarmas Investindo hari ini tertuju pada PGAS dengan target support dan resistensi 1.690-1.780, saham ELSA pada 306-340, dan saham BIRD pada 1.650-1.730.

