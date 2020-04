Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini, 22 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (22/4/2020) akan cenderung terbatas selama belum mampu menembus level resistance atau batas atas penguatan di level 4.747 dan 4.975 secara agresif.

Dikutip dari laporan riset harian MNC Sekuritas, IHSG diperkirakan akan terkoreksi lebih dalam dan menuju ke arah 4.150—4.300 terlebih dahulu bila menembus level support atau batas bawah penurunan di area 4.463.

“Waspadai pula level 3.911 sebagai level support krusial yang akan membawa IHSG menuju area 3.800,” tulis MNC Sekuritas.

Berikut saham-saham yang perlu dicermati pada perdagangan hari ini, Rabu (22/4/2020),

PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) - Buy on Weakness (930)

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ADRO saat ini sedang membentuk wave (c) dari wave [b], dimana dalam jangka pendek ADRO berpotensi melanjutkan koreksinya terlebih dahulu. Setelah ADRO terkonfirmasi membentuk wave (c) dari wave [b], maka ADRO berpeluang berbalik menguat kembali untuk membentuk wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 830-900

Target Price: 1,200, 1,300

Stoploss: below 610

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) - Buy on Weakness (3.070)

Posisi TLKM saat ini diperkirakan sedang berada di wave [c] dari wave B, di mana TLKM dalam jangka pendek masih berpotensi untuk terkoreksi terlebih dahulu. Namun, setelah terkonfirmasi membentuk wave [c] dari wave B, maka TLKM berpeluang berbalik menguat untuk membentuk wave C.

Buy on Weakness: 2.850-3.000

Target Price: 3.480, 3.700

Stoploss: below 2.550

PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Sell on Strength (1.275)

Selama MDKA tidak kembali menguat dan menembus 1,320, MNC Sekuritas memperkirakan saat ini posisi MDKA sedang berada di awal wave (C), di mana MDKA berpotensi terkoreksi. Koreksi MDKA terdekat berada pada area 1,220 dan idealnya MDKA dapat terkoreksi menuju area 1,130-1,150 untuk membentuk awalan dari wave (C).

Sell on Strength: 1.275-1.300

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Sell on Strength (4.350)

BMRI pada perdagangan kemarin terkoreksi tipis sebesar 0,5 persen ke level 4,350. MNC Sekuritas memperkirakan saat ini posisi BMRI sedang berada di wave [b] dari wave 5 dari wave (C), dimana BMRI berpeluang menguat dalam jangka pendek untuk membentuk wave [b] sebelum akhirnya terkoreksi untuk membentuk wave [c] dari wave 5 dari wave (C). MNC Sekuritas memprediksi koreksi BMRI akan berada pada area terdekatnya di 4.150 dan idealnya berada pada area 3.500-3.600.

Sell on Strength: 4.350-4.700

