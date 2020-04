Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Sabtu 18 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu (17/4/2020), mengalami perubahan variatif dibandingkan dengan posisi sebelumnya.

Dilansir dari laman resmi Pegadaian, untuk emas cetakan Antam ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp513.000, terjadi kenaikan Rp1.000. Sementara itu, untuk emas cetakan UBS dengan ukuran yang sama turun Rp1.000 menjadi Rp502.000.

Namun demikian, bobot 1 gram emas cetakan terjadi kenaikan. Cetakan emas Antam 1 gram dipatok Rp963.000 per gram dan cetakan UBS 1 gram Rp952.000 per gram. Emas cetakan Antam menguat Rp3.000, sementara cetakan UBS turun Rp3.000 per gram dibandingkan dengan posisi pada hari sebelumnya, Jumat (17/4/2020).

Lebih lanjut, untuk ukuran 2 gram, cetakan Antam dan cetakan UBS masing-masing dibanderol Rp1.908.000 dan Rp1.877.000. Adapun, untuk cetakan Antam dan UBS berbobot 5 gram masing-masing dihargai Rp4.723.000 dan Rp4.669.000.

Berikut daftar harga emas batangan cetakan Antam dan UBS di gerai PT Pegadaian (Persero), 18 April 2020:

Ukuran - Emas Antam - Emas UBS

0,5 gram - Rp 513.000 - Rp502.000

1 gram - Rp963.000 - Rp950.000

2 gram - Rp1.908.000 - Rp1.877.000

3 gram - Rp2.851.000 - Rp -

5 gram - Rp4.738.000 - Rp4.653.000

10 gram - Rp9.431.000 - Rp9.287.000

25 gram - Rp23.562.000 - Rp23.184.000

50 gram - Rp47.062.000 - Rp46.350.000

