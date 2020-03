Terus Menguat, Gubernur BI: Nilai Tukar Rupiah Stabil

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah gejolak akibat sentimen penyebaran wabah virus Corona, Bank Indonesia menegaskan nilai tukar rupiah cukup stabil hari ini, Selasa (23/3/2020).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bid dan offer dalam pasar valas berjalan cukup baik sehingga nilai tukar rupiah stabil.

"BI terus berada di pasar memantau dan intervensi melalui DNDF dan pembelian SBN pasar sekunder," tegas Perry dalam media briefing melalui channel YouTube BI, Selasa (24/3/2020).

Sejak awal tahun, BI telah membeli SBN sebesar Rp168,2 triliun yang umumnya telah dilepas asing. Dalam kesempatan ini, Gubernur BI juga menyampaikan jumlah cadangan valas cukup.

BI berkomitmen untuk terus melakukan kerja sama dengan pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah. Menurut Perry, sentimen pergerakan global banyak mempengaruhi rupiah.

"Kepanikan sudah turun, tetapi ini masih tinggi," ujarnya.

Sore ini, pukul 15:19 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 75 poin atau 0,45 persen ke level Rp16.500 per dolar AS.