5 Berita Populer Market, Harga Emas Antam & Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) pada hari ini, Senin (23/3/2020) turun Rp9.000 per gram dari perdagangan sebelumnya, Jumat (21/3/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp861.000 per gram, turun Rp9.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp870.000 per gram.

Baca berita selengkapnya di sini.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) pada hari ini, Senin (23/3/2020) kembali mengalami kenaikan tajam hanya berselang 3,5 jam dari perubahan terakhir.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram pada pukul 12.35 WIB terpantau Rp891.000 per gram, naik Rp30.000 dibandingkan dengan posisi terakhir hari ini pukul 08.49 WIB. Harga jual emas Antam pada posisi Rp891.000 sekaligus menjadi rekor baru.

Baca berita selengkapnya di sini.

Kepanikan pelaku pasar terhadap pandemi virus corona (Covid-19) diperkirakan dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

Berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan perdagangan Jumat (20/3/2020), rupiah ditutup melemah 0,30 persen ke level Rp15.960. Rupiah sempat menembus level terendah Rp16.225 pada pukul 15.00 WIB hingga akhirnya mereda.

Baca berita selengkapnya di sini.

Harga emas mengalami penguatan seiring dengan koreksi indeks dolar AS yang memembuat investor kembali beralih ke batu kuning.

Pada penutupan perdagangan Jumat (20/3/2020), harga emas Comex kontrak Juni 2020 meningkat 0,39 persen atau 5,8 poin menjadi US$1.488,1 per troy ounce. Adapun, emas spot naik 1,86 persen atau 27,4 poin menuju US$1.498,64 per troy ounce.

Baca berita selengkapnya di sini.

Nilai tukar rupiah berhasil menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (24/3/2020).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di posisi Rp16.495 per dolar AS, menguat 0,48 persen atau 80 poin. Penguatan nilai tukar rupiah juga bersamaan dengan apresiasi mata uang Asia. Penguatan mata uang Asia dipimpin oleh won (Korea Selatan) yang menguat 0,9 persen dan rupiah berada di posisi kedua tepat di bawah won.

Baca berita selengkapnya di sini.