Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, 21 Maret 2020 Sentuh Rekor Tertinggi

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Sabtu (21/3/2020) kembali menguat Rp11.000 per gram dari perdagangan sebelumnya, Jumat (20/3/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp870.000 per gram, naik Rp11.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp859.000 per gram. Harga tersebut merupakan level tertinggi sepanjang masa.

Sementara itu, harga emas dengan satuan terkecil, yaitu 0,5 gram, dibanderol Rp459.500, naik Rp5.500 dari posisi pada hari sebelumnya.

Untuk satuan 2 gram, dihargai Rp1.689.000, 5 gram Rp4.170.000, 10 gram Rp8.275.000, dan 25 gram Rp20.580.000. Harga emas Antam ini berlaku di Butik Emas LM Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Adapun, harga jual kembali (buyback) emas Antam di level Rp791.000, naik Rp13.000 dibandingkan dengan perubahan terakhir pada Jumat (20/3/2020). Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta.

Berdasarkan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP).PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga emas 24 karat Antam hari ini, 21 Maret 2020: