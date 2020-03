Mayoritas Mata Uang Asia Lesu, Rupiah Paling Loyo

Di pasar spot, pada pukul 11.59 WIB, rupiah melesu 0,925 persen atau 139 poin menjadi Rp14.916 per dolar AS. Sementara mata uang dolar AS pada pukul 11.52 WIB turun 0,54 persen atau 0,538 poin menuju 98,211.

16 Maret 2020 | 12:30 WIB Hafiyyan - Bisnis.com

