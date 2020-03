Wall Street Anjlok, Kapitalisasi Pasar Lima Emiten Teknologi AS Hilang US$416 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Kapitalisasi lima saham perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat terkikis hingga US$416,63 miliar menyusul anjloknya bursa saham di tengah kekhawatiran terhadap penyebaran virus corona.

Berdasarkan data Bloomberg, saham Apple Inc. ditutup jatuh 9,88 persen, sedangkan Facebook Inc turun 9,26 persen, saham Alphabet Inc turun 8,27 persen, Amazon.com Inc, anjlok 7,91 persen, dan saham Microsoft Corp anjlok 9,48 persen.

Padahal, kelima saham tersebut menjadi pendorong utama untuk reli Wall Street yang mendorong indeks S&P 500 ke rekor tertingg barunya bulan lalu..

Kejatuhan saham tersebut terjadi di tengah aksi jual terbesar sejak peristiwa Black Monday tahun 1987 silam. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup anjlok 9,99 persen atau 2.352,6 poin ke level 21.200,62.

Tak jauh berbeda, indeks S&P 500 ditutup anjlok 9,51 persen atau 269,74 poin ke level 2.480,64 setelah dibuka melemah 4,03 persen. Sementara itu, indeks Nasdaq Composite melemah 9,43 persen atau 750,25 poin ke posisi 7.201,80.

Saham sektor teknologi menjadi salah satu yang paling terpukul dalam aksi jual pasar, dengan para investor resah atas dampak virus corona terhadap permintaan dan rantai pasokan.

Pelemahan berlanjut pada hari Kamis setelah pidato dari Presiden Donald Trump gagal meredakan kekhawatiran terhadap tanggapan pemerintah terhadap wabah tersebut.

Dilansir Bloomberg, Presiden Donald Trump akhirnya menawarkan beberapa upaya stimulus fiskal, tetapi langkah-langkah tersebut direspon datar.

Bahkan rencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Federal Reserve untuk membeli obligasi senilai US 5 triliun tidak dapat meredakan kekhawatiran investor yang bingung dengan meningkatnya kemungkinan bahwa virus corona (Covid-19) akan menjerumuskan ekonomi global ke dalam resesi.

Saat ini investor mencoba menebak efektivitas upaya pembuat kebijakan untuk membatasi kerusakan ekonomi, dengan larangan perjalanan Trump dan langkah-langkah fiskal gagal menarik investor. Sentimen semakin teredam oleh larangan pertemuan publik di AS dan penghentian liga olahraga profesional di sejumlah negara.

“Pasar sepertinya membutuhkan lebih banyak. Lebih banyak inovasi dari bank sentral, lebih banyak bantuan yang ditargetkan untuk bagian ekonomi yang paling rentan , serta tindakan dari otoritas fiskal untuk menghentikan guncangan agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih lama, ”kata Seema Shah, analis investasi global Principal Global Investor, seperti dikutip Bloomberg.

Tekanan dari dampak virus corona telah mengusir dua saham di atas dari klub tiga belas digit, atau saham dengan kapitalisasi pasar di atas US$ 1 triliun. Amazon.com Inc. dan Alphabet Inc. sempat menguat di atas US$ 1 triliun awal tahun ini tetapi turun kembali pada akhir Februari.

Saat ini, Amazon memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$858 miliar, sedangkan kapitalisasi pasar Alphabet turun di bawah US$800 miliar.

