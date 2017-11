Direktur Bank Ocbc Nisp Thomas Low (kiri) berbincang dengan Presiden Direktur & CEO Great Eastern Life Indonesia Clement Lien saat peluncuran produk bertajuk Legacy Protector, di Jakarta, Kamis (7/9). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA--PT Bank OCBC NISP Tbk. siap menerbitkan obligasi baru sebagai Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 senilai Rp2 triliun.

Berdasarkan publikasi Indo Premier Sekuritas, obligasi ini ditawarkan dengan harga penawaran 100% dari nilai nominal obligasi.

Obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri. Seri memiliki tenor 370 hari dengan indikasi tingkat bunga 5,85% - 6,25% per tahun. Seri B diterbitkan dengan tenor 2 tahun dan indikasi tingkat kupon 6,50% - 7,00% per tahun, sedangkan Seri C tenor 3 tahun dengan indikasi kupon 7,00% - 7,40% per tahun. Bungan akan dibayarkan setiap 3 bulan

Obligasi yang mendapat peringkat idAAA dari Pefindo ini diterbitkan dengan tanpa jaminan khusus atau clean basis.

Rencananya, dana senilai Rp2 triliun dari penerbitan obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.

Masa penawaran awal atau bookbuilding telah dimulai pada 1 November 2017 lalu dan akan berlangsung hingga 15 November 2017.

Masa penawaran umum akan berlangsung pada 5 – 7 Desember 2017, penjatahan pada 8 Desember 2017 dan pembayaran dari investor pada 11 Desember 2017.

Distribusi obligasi akan dilakukan pada 12 Desember 2017 dan pencatatan di BEI pada 13 Desember 2017.