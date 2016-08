NHKSI: Bursa Saham AS Membaik, IHSG Diharapkan Terangkat

Riendy Astria

Bisnis.com, JAKARTA-- Meski berpeluang kembali melemah, NH Korindo Securities Indonesia memprediksi indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa (30/8/2016) bisa menguat seiring membaiknya bursa saham Amerika Serikat.

Kepala Riset NH Korindo Reza Priyambada mengatakan secara teknikal, IHSG untuk kali ketiga gagal menembus area resisten untuk memasuki area 5.500, sehingga kecenderungan untuk kembali koreksi sehat berpeluang masih terjadi.

Pelemahan tersebut didukung oleh sentimen yang datang dari global di mana The Fed berpeluang untuk menaikkan tingkat suku bunga AS apabila data ketenagakerjaan yang akan dirilis di akhir pekan ini sesuai dengan ekspektasi Bank Sentral AS tersebut.

"Mulai membaiknya laju bursa saham AS diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi jalannya IHSG pada hari ini. Tetap waspada dan cermati sentimen yang ada," katanya dalam riset.

Dia memprediksi indeks ada di level support 5.314-5.359 dan resisten 5.398-5.428 pada perdagangan hari ini.

Pertimbangan saham-saham a.l :

KRAS 900-955 | Spinning candlestick indicating bullish reversal. Price trying to break upper Bollinger band. | Trd buy slm bertahan di atas 900. SL 890

INAF1850-1990 | Inverted hammer indicating bullish reversal. Stochastic indicator trying to reach overbought area | Trd buy slm bertahan di atas 1850. SL 1840

WSKT2750-2820 | Spinning candlestick indicating bullish reversal. Stochastic indicator still maintain in the middle area| Trd buy slm bertahan di atas 2750. SL 2730

BDMN 4000-4120 | spinning candlestick indicating bullish continuing. CCI still goes up. | Trd buy slm bertahan di atas 3980. SL 3940

RALS 1250-1400 | White candlestick indicating bullish reversal. Price traded slightly above MA20 dayline. Price still maintain at MBB | Trd buy slm bertahan di atas 1250. SL 1235

AKRA6850-7025 | Hammer indicating bullish hammer. Williams %R still goes up to overbought area | Trd buy slm bertahan di atas 990. SL 980

IMJS430-480 | White candlestick indicating bullish reversal. Stochastic trying to hikes from oversold area | Trd buy slm bertahan di atas 430. SL 420