Pasar Saham Ambrol Imbas Demo, Saham BUMN Berguguran

IHSG anjlok 3,31% akibat demo, saham BUMN turun. Investor khawatir ketidakpastian politik. BI dan OJK diharapkan stabilisasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok lebih dari 3% pada awal perdagangan hari ini. Selera investor disebut terdampak oleh aksi demonstrasi yang turun sejak pekan lalu.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG anjlok hingga 3,31% menjadi 7.571 pada pukul 09.02 WIB Senin (1/9/2025), dalam penurunan intraday terdalam. Pada awal perdagangan, hanya 19 saham yang mengalami kenaikan, 25 saham stagnan, dan 630 saham lainnya turun. Kapitalisasi pasar di BEI tercatat Rp13.839,38 triliun.

Saham-saham perbankan terpantau berguguran. Saham BBRI turun 4,44%, saham BMRI turun 4,65%, hingga saham BBTN turun paling dalam 5,38%.

Selanjutnya saham BUMN lainnya yang juga memerah seperti TLKM yang turun 4,47%, ANTM turun 0,33%, dan KRAS terjun 7,64%.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menilai sebenarnya sejak awal pekan kemarin masih terlihat aliran dana asing masuk cukup besar di IHSG. Akan tetapi, aliran dana asing berbalik arah karena efek ketidakpastian politik dalam negeri.

Dari domestik, pekan ini David menilai pelaku pasar akan fokus pada sentimen kunci yakni aksi protes dan gejolak pasar.

"Demonstrasi mahasiswa dan pekerja mengenai gaji DPR, dana pendidikan, dan program makan sekolah berujung pada penurunan IHSG lebih dari 2% dan pelemahan rupiah hampir 1%. Bank Indonesia [BI] dan pengawas bursa perlu turun tangan untuk stabilisasi," ujar David dalam keterangan tertulis pada Minggu (31/8/2025).

Ia pun memproyeksi IHSG cenderung melemah dalam sepekan ini karena market akan fokus pada dinamika demo dan pernyataan otoritas, termasuk langkah BI dan BEI atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar tidak menyebabkan kepanikan di pasar keuangan.

