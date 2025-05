Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi konglomerat TP Rachmat, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) telah mencatatkan pertumbuhan laba yang melesat pada tiga bulan pertama tahun ini. Kinerja ASSA diproyeksikan masih terdorong oleh pemulihan sektor transportasi dan logistik dalam negeri.

Berdasarkan laporan keuangan, ASSA telah membukukan laba bersih sebesar Rp101,75 miliar per kuartal I/2025, naik 43,29% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Ro71 miliar per kuartal I/2024.