Emiten CPO SMAR Cetak Laba Bersih Rp134,2 Miliar Kuartal I/2025

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) membukukan peningkatan pendapatan, tetapi dengan laba bersih yang tergerus pada kuartal I/2025. SMAR mencetak laba bersih sebesar Rp134,2 miliar sepanjang kuartal I/2025.

Berdasarkan laporan keuangannya, SMAR membukukan pendapatan sebesar Rp21,15 triliun pada tiga bulan pertama 2025. Pendapatan ini naik 18,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp17,8 triliun.

Penjualan ini ditopang oleh penjualan domestik produk kelapa sawit dan usaha lainnya sebesar Rp12,07 triliun, serta penjualan ekspor produk kelapa sawit dan usaha lainnya senilai Rp9,08 triliun.

Kenaikan pendapatan tersebut turut membuat kenaikan beban pokok penjualan SMAR pada kuartal I/2025. Beban pokok penjualan SMAR naik hingga 18,07% secara tahunan dari Rp16,1 triliun pada kuartal I/2024 menjadi Rp19,08 triliun pada kuartal I/2025.

Sementara itu, laba kotor SMAR naik hingga 20,56% menjadi Rp2,06 triliun pada kuartal I/2025, dari sebelumnya sebesar Rp1,76 triliun pada kuartal I/2024.

Kenaikan pendapatan ini belum mampu menopang kenaikan laba bersih emiten CPO Grup Sinarmas ini. Laba bersih SMAR tergerus 24,53% secara tahunan menjadi Rp134,2 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp177,8 miliar.

Alhasil, laba per saham dasar SMAR juga berkurang menjadi Rp47 per saham, dari sebelumnya sebesar Rp62 per saham.

Sampai akhir Maret 2025, SMAR mencatatkan total aset sebesar Rp46,26 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp45,3 triliun pada akhir Desember 2024.

Sementara itu, jumlah liabilitas SMAR naik Rp26,2 triliun pada 31 Maret 2025, dari sebelumnya sebesar Rp25,4 triliun pada 31 Desember 2024.

Adapun jumlah ekuitas SMAR naik menjadi Rp20,06 triliun akhir kuartal I/2025, dari sebelumnya sebesar Rp19,8 triliun akhir 2024.

