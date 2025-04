Investor Siap Cuan, 5 Emiten Cum Dividen Hari Ini, Ada BMRI, EXCL hingga ADMF

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten di pasar modal seperti BMRI, EXCL hingga ADMF menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (11/4/2025). Besaran dividen secara total mencapai triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Dalam RUPST yang diselenggarakan pada Selasa (25/3/2025), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memutuskan pembagian dividen sebesar 78% dari laba bersih tahun lalu yang senilai Rp55,78 triliun. Dengan demikian, tebaran dividen BMRI senilai Rp43,51 triliun atau Rp466,18 per saham.

"Khusus dividen bagian Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis manajemen Bank Mandiri.

Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau recording date pada 15 April 2025 (recording date) dan/atau pemilik saham pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan 15 April 2025.

Lebih jauh, bagi pemegang saham BMRI yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada 23 April 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana pemegang saham membuka sub rekening efek.

"Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham," tulis manajemen BMRI.

Sementara itu, RUPST PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp1,12 triliun kepada pemegang sahamnya untuk tahun buku 2024.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Rajeev Sethi mengatakan rapat menyetujui penggunaan 62% dari keuntungan setelah penyesuaian sebagai dividen kepada para pemegang saham.Total dividen tersebut mencapai Rp1,12 triliun atau setara dengan Rp87,5 per lembar saham.

"Kami akan membagikan laba bersih sebesar Rp1,12 triliun, yang akan didistribusikan sebagai dividen ke pemegang saham, atau setara dengan Rp85,7 per saham," kata Sethi, dalam paparan publik EXCL, Selasa (25/3/2025).

Sementara itu, sisa laba bersih sebesar Rp689,9 miliar akan digunakan EXCL sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha perseroan. Adapun, dividen ini naik dari tahun buku 2023 yang sebesar Rp635,5 miliar, atau Rp48,6 per saham.

Di sisi lain, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) memutuskan untuk membayarkan dividen tunai sekitar 50% dari laba bersih perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atau sebesar Rp703 miliar atau Rp703 per lembar saham.

Keputusan tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 25 Maret 2024.

Direktur Utama Adira Finance I Dewa Made Susila mengatakan pembayaran dividen ini akan dibayarkan pada tanggal 25 April 2025.

“Adira Finance secara konsisten terus memberikan apresiasi atas dukungan para pemegang saham. RUPST juga. memutuskan untuk menyisihkan Rp14,1 miliar atau 1% dari laba bersih sebagai dana cadangan umum sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas,” kata Made dalam keterangannya pada Rabu (26/3/2025).

Berikut Daftar Cum Dividen 5 Emiten Hari Ini, Jumat 11 April 2025:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rp466,18 per Saham PT XL Axiata Tbk. (EXCL) Rp85,7 per Saham PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) Rp703 per Saham PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) Rp13,05 per Saham PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) Rp22,66 per Saham

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.