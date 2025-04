Chandra Asri (TPIA) Kucurkan US$202,99 Juta Akuisisi Kilang Minyak Shell di Singapura

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menggelontorkan dana US$202,99 juta atau setara dengan Rp3,39 triliun (asumsi kurs Rp16.712 per dolar AS) untuk mengakuisisi kepemilikan Shell Singapore Pte. Ltd. di kilang minyak mentah Singapura melalui CAPGC Pte. Ltd.

Dalam keterbukaan informasi, Direktur TPIA Andre Khor Kah Hin dan Suryandi menyampaikan bahwa nilai transaksi akuisisi yang dibayarkan pada 1 April 2025 oleh CAPGC Pte. Ltd. mencapai US$253,74 juta. Dari jumlah tersebut, TPIA membayar US$202,99 juta sesuai dengan porsi kepemilikan saham Chandra Asri Capital Pte. Ltd. sebesar 80% di dalam CAPGC Pte. Ltd.

Dengan demikian, Glencore Asian Holdings Pte. Ltd. yang menggenggan 20% saham CAPGC Pte. Ltd. membayar US$50,74 juta untuk merampungkan transaksi pengambilalihan tersebut.

Penyesuaian pada nilai harga akhir dapat terjadi apabila terdapat perubahan pada pengurangan utang, belanja modal yang ditahan, utang dagang, uang jaminan, penyisihan pemeliharaan yang tidak direncanakan, kewajiban karyawan, pajak yang masih harus dibayarkan dan kewajiban pajak karbon. Selain itu, penambahan kas, piutang, pembayaran dimuka, pembayaran belanja modal di muka, serta penambahan/pengurangan dari penyesuaian persediaan hidrokarbon.

Setelah transaksi 100% saham Shell Singapore Energy Park Pte. Ltd. sepenuhnya menjadi milik perusahaan joint venture TPIA dan Glencore. CAPGC Pte. Ltd. sebagai pemilik baru mengubah nama perusahaan tersebut menjadi Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. (ACE).

ACE bergerak di segmen usaha dan aset kilang minyak mentah grup Shell di Singapura dengan kapasitas pemrosesan sebesar 237.000 barel per hari serta memiliki ethylene cracker berkapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di Pulau Bukom dan aset kimia hilir di Pulau Jurong.

Struktur permodalan ACE terdiri atas ACE 280.001.001 saham biasa senilai US$933 juta.

“Sehubungan dengan pengambilalihan saham ini, perseroan [Chandra Asri] dan Glencore melakukan penyetoran modal ke dalam CAPGC masing-masing senilai US$586,76 juta dan US$146,69 juta yang setara dengan persentase saham miliknya di dalam CAPGC, guna membiayai transaksi ini,” tulisnya dikutip Kamis (3/4/2025).

Manajemen TPIA menjelaskan selain untuk melakukan pembayaran nilai transaksi akuisisi, setoran modal ini juga akan digunakan untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha ACE di masa mendatang.

Terpisah, Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra mengatakan akuisisi ini menandai pencapaian penting bagi Chandra Asri Group dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia serta mendukung pertumbuhan industri kimia nasional.

Dengan memperluas jejak strategis melalui Aster, perseroan memastikan ketersediaan sumber daya vital bagi negara serta berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang dan daya saing global Indonesia.

"Sebagai mitra pertumbuhan, kami berharap dapat bekerja sama erat dengan para mitra kami untuk mendorong inovasi, keunggulan operasional, dan pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang," ujarnya seperti dilansir keterbukaan informasi, Selasa (2/4/2025).