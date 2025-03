PREMIUM NOTES: Permintaan Minyak Dunia Tertekan Perang Dagang hingga Peluang Saham Bank 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— Permintaan Minyak Dunia Tertekan Perang Dagang di Singapura hingga Cari Peluang Saham Bank 2025.

1. Permintaan Minyak Dunia Tertekan Perang Dagang

Permintaan minyak global berada di bawah tekanan dari perang dagang yang meningkat pada saat yang sama ketika OPEC+ berencana melanjutkan pemulihan produksi yang telah berkali-kali tertunda. Perang dagang AS-China menambah risiko bagi permintaan minyak dunia yang sudah tertekan rencana pemulihan minyak OPEC+.

2. Optimisme Memoles Startup Setelah Krisis Modal

Sepanjang 2024, tidak sedikit perusahaan rintisan atau startup yang tutup meskipun hal tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat pendanaan yang makin seret karena fenomena ‘tech winter’ secara global. Kendati startup masih menantang dengan banyaknya perusahaan rintisan yang tutup, perbaikan masih terbuka.

3. Cari Peluang Saham Bank 2025

Saham perbankan yang biasanya menjadi andalan pendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) cenderung lesu pada awal 2025 akibat sejumlah tantangan seperti aksi jual investor asing, ketidakpastian ekonomi, hingga kebijakan suku bunga Federal Reserve yang masih tinggi. Mayoritas saham bank jumbo seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI masih mendapatkan mayoritas rekomendasi beli dari para analis.

4. Berebut Kue Pasar AS Kala Perang Dagang, Vietnam vs RI Siapa Juara?



Amerika Serikat (AS) kini menjadi pasar memikat bagi sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia, kala kebijakan tarif impor tinggi Presiden AS Donald Trump mulai diberlakukan untuk produk asal China, Meksiko, dan Kanada. RI dan Vietnam masuk deretan negara yang mengalami surplus dagang dengan AS. Bagaimana prospek keduanya mengambil peluang pasar di tengah kebijakan tarif Trump?

5. Bank Jago (ARTO) Cs Favorit Milenial hingga Gen Z, Begini Kinerjanya

Bank Jago (ARTO) Cs menjadi bank digital favorit Milenial hingga Gen Z. Berikut kinerja keuangan sejumlah bank digital dalam 3 tahun terakhir.

