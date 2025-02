Harga Komoditas Hari Ini, Jumat (28/2): CPO, Emas dan Batu Bara Lesu

Harga emas melemah ke level terendah dalam lebih dari dua minggu seiring penguatan dolar AS dan sikap investor yang menunggu data inflasi AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas turun ke level terendah dalam lebih dari dua minggu seiring penguatan dolar AS dan sikap investor yang menunggu data inflasi AS. Sementara itu, harga batu bara dan juga CPO terpantau melemah

Melansir Reuters pada Jumat (28/2/20250, harga emas di pasar spot turun 1,1% menjadi US$2.885,13 per troy ounce setelah sempat mencapai level terendah sejak 12 Februari di awal sesi. Sementara itu, harga emas berjangka AS melemah 1,2% pada US$2.895,9 per troy ounce.

“Arah emas sangat jelas dan guncangan jangka pendek serta beberapa aksi ambil untung hanyalah bagian normal dari siklus tersebut,” kata Alex Ebkarian, chief operating officer di Allegiance Gold.

Indeks dolar AS naik 0,7%, membuat emas batangan yang dihargakan dalam greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Fokus investor kini beralih ke indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS yang dirilis pada hari Jumat, diperkirakan akan tetap di 0,3% berdasarkan jajak pendapat Reuters.

Setiap penyimpangan yang signifikan dari perkiraan data PCE dapat memicu reaksi negatif, berdasarkan kekhawatiran bahwa The Fed cenderung tidak menurunkan suku bunganya, kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities.

Pasar memperkirakan The Fed akan melakukan setidaknya dua kali penurunan suku bunga pada tahun ini, dengan perkiraan pelonggaran sebesar 55 basis poin pada 2025.

Investor juga menunggu wawasan mengenai kebijakan moneter AS dari pidato beberapa pejabat yang dijadwalkan hari ini.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa tarif yang diusulkannya terhadap impor dari Meksiko dan Kanada akan mulai berlaku pada tanggal 4 Maret sesuai jadwal, dan juga menambahkan bahwa China akan dikenakan tambahan tarif sebesar 10% pada hari tersebut.

Harga Batu Bara

Sementara itu, berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Maret 2025 di ICE Newcastle pada penutupan perdagangan Kamis (27/2/2025) turun 0,89% pada level US$100,50 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak April 2025 melemah 0,48% pada level US$104 per metrik ton.

Mengutip Bloomberg, Menteri Energi AS, Chris Wright mengatakan AS harus menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dia mengatakan, sumber bahan bakar akan sangat penting bagi sistem tenaga listrik AS dalam dekade yang akan datang.

“Kami berada di jalur untuk terus menyusutkan listrik kami dihasilkan dari batu bara. Hal ini membuat listrik menjadi lebih mahal dan kita jaringan kurang stabil," Kata Wright.

Pernyataan Wright muncul ketika permintaan listrik meningkat untuk memenuhi kebutuhan pusat data yang haus daya, pabrik baru dan elektrifikasi secara keseluruhan perekonomian.

Presiden Donald Trump telah menyerukan sumber yang lebih stabil kekuasaan sambil mengkritik energi terbarukan sebagai hal yang tidak dapat diandalkan.

Meski pembangkit listrik berbahan bakar gas diperkirakan akan memasok sebagian besar kebutuhan tersebut, Trump bulan lalu menyarankan bahan bakar fosil sebagai sumber listrik untuk pusat data.

Namun, Wright mengakui bahwa kebangkitan kembali sumber bahan bakar tidak mungkin terjadi. Pembangkit listrik tenaga batu bara kesulitan menghadapi harga gas alam yang murah dan telah menghadapi penolakan peraturan karena dianggap sebagai bahan bakar fosil yang kotor.

Batu bara menyumbang sekitar 15% pembangkit listrik di AS saat ini, turun dari separuhnya pada tahun 2000, menurut Administrasi Informasi Energi AS.

“Hal terbaik yang bisa kita harapkan dalam jangka pendek adalah menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batubara. Tidak ada yang menang dengan tindakan itu," jelas Wright.