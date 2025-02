Harga Komoditas Hari Ini, Kamis (27/2): CPO Menguat, Emas dan Batu Bara Lesu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas melemah seiring dengan sikap investor yang menantikan data inflasi yang akan dirilis akhir pekan ini dan perkembangan terbaru mengenai rencana tarif Presiden AS Donald Trump. Sementara itu, harga batu bara terpantau melemah, sedangkan CPO mencatat kenaikan tipis.

Melansir Reuters pada Kamis (27/2/2025), harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi US$2.912,51 per troy ounce. Emas batangan, yang merupakan pilihan lindung nilai terhadap ketidakpastian dan inflasi, mencapai rekor tertinggi US$2.956,15 pada Senin di tengah kekhawatiran perang dagang yang muncul dari ancaman tarif. Sementara itu, harga emas berjangka AS naik 0,4% pada US$2.930,60 per ounce.

Pada Selasa, Trump memerintahkan penyelidikan terhadap potensi tarif baru yang terbuka pada impor tembaga untuk membangun kembali produksi logam AS yang penting untuk kendaraan listrik, perangkat keras militer, jaringan listrik, dan banyak barang konsumen.

Direktur perdagangan logam High Ridge Futures David Meger mengatakan pelemahan ini hanya merupakan konsolidasi setelah penguatan menuju level tertinggi awal pekan ini.

“Tren bullish masih terjadi… Kami tidak terkejut dengan periode konsolidasi menjelang beberapa data penting,” ungkap Meger.

Fokus investor juga tertuju pada laporan Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS, yang merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat.

Merger mengatakan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat menunda penurunan suku bunga lebih lanjut, dan hal ini sudah diperhitungkan; emas adalah salah satu lindung nilai yang penting terhadap tekanan inflasi, sehingga emas akan memperoleh keuntungan lebih besar.

Bank sentral AS menurunkan suku bunga tiga kali pada tahun sebelumnya, dengan total pemotongan sebesar 75 basis poin.

Pasar uang saat ini memperkirakan penurunan suku bunga The Fed sebesar 54 bps pada akhir tahun, yang berarti dua langkah pelonggaran sebesar 25 bps dan sekitar 20% peluang penurunan suku bunga tambahan.

"Perilaku bank sentral akan menjadi kunci nasib emas, karena emas telah menjadi elemen penting bagi permintaan dalam beberapa tahun terakhir," kata Frank Watson, analis pasar di Kinesis Money, dalam sebuah catatan.

Harga Batu Bara

Sementara itu, berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Maret 2025 di ICE Newcastle pada penutupan perdagangan Rabu (26/2/2025) turun 0,24% pada level US$101,85 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak April 2025 melemah 0,48% pada level US$104,50 per metrik ton.

Mengutip Bloomberg, Menteri Energi AS, Chris Wright mengatakan AS harus menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dia mengatakan, sumber bahan bakar akan sangat penting bagi sistem tenaga listrik AS dalam dekade yang akan datang.

“Kami berada di jalur untuk terus menyusutkan listrik kami dihasilkan dari batu bara. Hal ini membuat listrik menjadi lebih mahal dan kita jaringan kurang stabil," Kata Wright.

Pernyataan Wright muncul ketika permintaan listrik meningkat untuk memenuhi kebutuhan pusat data yang haus daya, pabrik baru dan elektrifikasi secara keseluruhan perekonomian.

Presiden Donald Trump telah menyerukan sumber yang lebih stabil kekuasaan sambil mengkritik energi terbarukan sebagai hal yang tidak dapat diandalkan.

Presiden Donald Trump telah menyerukan sumber yang lebih stabil sambil mengkritik energi terbarukan sebagai hal yang tidak dapat diandalkan. Meski pembangkit listrik berbahan bakar gas diperkirakan akan memasok sebagian besar kebutuhan tersebut, Trump bulan lalu menyarankan bahan bakar fosil sebagai sumber listrik untuk pusat data.

Namun, Wright mengakui bahwa kebangkitan kembali sumber bahan bakar tidak mungkin terjadi. Pembangkit listrik tenaga batu bara kesulitan menghadapi harga yang murah

gas alam dan pada tingkat yang lebih rendah energi terbarukan – dan telah menghadapi penolakan peraturan karena dianggap sebagai bahan bakar fosil yang kotor.

Batu bara menyumbang sekitar 15% pembangkit listrik di AS saat ini, turun dari separuhnya pada tahun 2000, menurut Administrasi Informasi Energi AS.

“Hal terbaik yang bisa kita harapkan dalam jangka pendek adalah menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batubara,” kata Wright. “Tidak ada yang menang dengan tindakan itu.”