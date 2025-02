Harga Komoditas Hari Ini, 13 Februari 2025: CPO dan Emas Naik, Batu Bara Terkoreksi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas terpantau naik tipis dan bergerak mendekati rekor tertingginya seiring dengan sikap pasar yang mencerna data terbaru inflasi Amerika Serikat dan pernyataan dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (13/2/2025), harga emas di pasar spot naik tipis 0,2% menjadi US$2.902,78 per ounce. Sebelumnya, harga emas mencapai puncaknya pada level US$2.942 per ounce. Sementara itu, harga emas berjangka comex tercatat turun tipis menjadi US$2.925 per ounce.

Inflasi AS meningkat secara luas pada awal tahun ini, semakin melemahkan peluang penurunan suku bunga The Fed pada tahun ini, di saat yang sama ketika pemerintahan Trump terus menerapkan tarif.

Sementara itu Presiden AS Donald Trump menyerukan penurunan suku bunga ketika Powell melanjutkan kesaksiannya pada hari kedua di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR.

Powell menyatakan bahwa bank sentral AS akan mengambil keputusan mengenai suku bunga seiring berjalannya waktu. Dia menambahkan bahwa angka inflasi AS yang diumumkan pada Rabu (12/2/2025) menunjukkan bahwa AS sudah hampir mencapai sasarannya.

Dia mengatakan kepada para senator AS bahwa The Fed akan bersabar sebelum melakukan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Para pengambil kebijakan mempertahankan suku bunga tetap stabil pada pertemuan pertama tahun ini, Januari 2025, karena mereka ingin melihat kemajuan lebih lanjut dalam memoderasi inflasi.

Harga emas telah melonjak lebih tinggi tahun ini, mencetak rekor berturut-turut dan berpotensi menguji US$3.000 per ounce. Lonjakan ini didukung oleh meningkatnya permintaan aset safe haven ketika Presiden AS Donald Trump melancarkan serangkaian langkah agresif dalam perdagangan, termasuk rencana retribusi impor baja dan aluminium.

Para pedagang mencoba untuk membaca potensi implikasinya terhadap perekonomian dan kebijakan moneter AS jika sikap Gedung Putih terhadap perdagangan dan imigrasi memicu kembali inflasi dan berdampak pada pertumbuhan. Dalam kesaksiannya, Powell mengatakan tidak bijaksana berspekulasi mengenai kebijakan tarif.

Kenaikan harga emas baru-baru ini disertai dengan masuknya dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas batangan. Kepemilikan global telah meningkat 1,2% sepanjang tahun ini, mencapai level tertinggi sejak November 2024, menurut perhitungan Bloomberg.





Harga Batu Bara

Sementara itu, berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Februari 2025 di ICE Newcastle turun 0,24% ke level US$104.50 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak Maret 2025 naik 0,75% ke level US$107,50 per metrik ton.

Mengutip Bloomberg, Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan bahwa Negeri Paman Sam harus menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dia mengatakan, sumber bahan bakar akan sangat penting bagi sistem tenaga listrik AS dalam dekade yang akan datang.

"Kami berada di jalur untuk terus menyusutkan listrik kami dihasilkan dari batu bara. Hal ini membuat listrik menjadi lebih mahal dan kita jaringan kurang stabil," Kata Wright.

Pernyataan Wright muncul ketika permintaan listrik meningkat untuk memenuhi kebutuhan pusat data yang haus daya, pabrik baru dan elektrifikasi secara keseluruhan perekonomian.

Presiden Donald Trump telah menyerukan sumber yang lebih stabil sambil mengkritik energi terbarukan sebagai hal yang tidak dapat diandalkan. Meskipun pembangkit listrik berbahan bakar gas diperkirakan akan memasok sebagian besar kebutuhan tersebut, Trump bulan lalu menyarankan bahan bakar fosil sebagai sumber listrik untuk pusat data.

Namun demikian, Wright mengakui bahwa kebangkitan kembali sumber bahan bakar tidak mungkin terjadi. Pembangkit listrik tenaga batu bara kesulitan menghadapi harga yang murah dari gas alam dan pada tingkat yang lebih rendah energi terbarukan—dan telah menghadapi penolakan peraturan karena dianggap sebagai bahan bakar fosil yang kotor.

Batu bara menyumbang sekitar 15% pembangkit listrik di AS saat ini, turun dari separuhnya pada tahun 2000, menurut Administrasi Informasi Energi AS.

"Hal terbaik yang bisa kita harapkan dalam jangka pendek adalah menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara ... Tidak ada yang menang dengan tindakan itu," kata Wright.





Harga CPO

Sementara itu, harga komoditas minyak kelapa sawit atau CPO berjangka pada penutupan perdagangan Rabu (12/2/2025) kontrak Februari 2025 menguat 46 poin ke 4.874 ringgit per ton di Bursa derivatif Malaysia. Kemudian, kontrak Maret 2025 juga naik 37 poin pada level 4.726 ringgit per ton.

Mengutip Bernama, harga CPO diperkirakan akan tetap stabil tahun ini, berkisar antara 4.000 dan 5.000 ringgit per metrik ton.

Bagian penelitian MIDF Amanah Investment Bank Bhd, MIDF Research, mengatakan bahwa untuk bulan ini, stabilitas akan didorong oleh aktivitas pengisian stok menjelang Ramadan, bersamaan dengan produksi minyak kelapa sawit yang lebih lambat dan tingkat stok penutupan yang lebih rendah.

"Harga CPO untuk pengiriman berakhir bulan ini pada 4.600 ringgit per metrik ton, dengan harga rata-rata 4.673 ringgit per metrik ton atau -8,7% month to month [MtM] dan +23,5% year on year [YoY] karena kekhawatiran atas meningkatnya risiko pasokan sebelum Ramadhan," kata MIDF Research dalam sebuah catatan.

Sejalan dengan MIDF, CIMB Securities Sdn Bhd memperkirakan harga CPO akan tetap kuat, mengingat rendahnya tingkat stok minyak kelapa sawit di negara-negara penghasil dan konsumen utama.

"Kami mempertahankan perkiraan harga CPO rata-rata sebesar 4.200 ringgit per metrik ton untuk 2025 dan memproyeksikan para pekebun akan melaporkan pendapatan yang lebih baik pada kuartal IV/2024, didukung oleh harga CPO yang lebih tinggi dan peningkatan produksi dari Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, Hong Leong Investment Bank Bhd Research mempertahankan asumsi harga CPO tahun 2025 dan 2026 masing-masing sebesar 4.000 ringgit per metrik ton dan 3.800 ringgit per metrik ton serta sikap 'netral' terhadap sektor tersebut.

"Kami mempertahankan pandangan bahwa harga CPO akan tetap pada level tinggi dalam waktu dekat, mungkin hingga akhir kuartal I/2025, karena prospek produksi jangka pendek yang lemah, dan kekuatan harga CPO akan mereda setelahnya," tambahnya.