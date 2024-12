Ramalan Gerak Dolar AS Hadapi Kebijakan Trump dan Pelonggaran The Fed

Dolar AS berisiko tertekan menghadapi kebijakan presiden terpilih Donald Trump dan rencana pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada 2025 mendatang.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku pasar di Wall Street mulai bergerak menjauhi dolar AS seiring dengan kebijakan Presiden terpilih Donald Trump dan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve yang berisiko akan menekan greenback pada 2025.

Dari Morgan Stanley hingga JPMorgan Chase kini memperkirakan mata uang cadangan dunia akan mencapai puncaknya paling cepat pertengahan tahun depan sebelum mulai menurun, dengan Societe Generale memperkirakan Indeks Dolar AS ICE turun 6% di akhir tahun depan.

Dolar telah melonjak tahun ini menuju reli terbesar sejak 2015 berkat kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS dan karena data ekonomi yang kuat mendorong para pedagang untuk mengurangi perkiraan mereka untuk jumlah pemangkasan suku bunga Fed tahun depan.

"Kekuatan dolar AS telah mengganggu. Kami mendorong harga aset naik ke sesuatu yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang," kata Kit Juckes, kepala strategi mata uang di Societe Generale dikutip dari Bloomberg, Senin (16/12/2024).

Indeks Bloomberg Dollar Spot telah naik sekitar 6,3% sepanjang tahun ini, dengan sebagian besar kenaikan tersebut terjadi menjelang dan sejak hari pemilihan pada awal November. Reli tersebut telah dipicu oleh ekspektasi bahwa tarif dan pemotongan pajak Trump akan memicu inflasi dan mempersulit misi Fed untuk menurunkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Hal itu memberikan insentif bagi investor global untuk mengalihkan uang ke AS.

Meski ahli strategi makro dan mata uang Morgan Stanley termasuk Matthew Hornbach dan James Lord melihat dolar mendapat dorongan dari ancaman tersebut, pada akhirnya dolar akan turun di bawah level saat ini pada saat ini tahun depan. Kombinasi dari penurunan suku bunga riil di AS dan peningkatan selera risiko berpadu untuk skenario greenback yang paling bearish.

Untuk saat ini, Trump telah meningkatkan retorikanya yang agresif tentang perdagangan, yang terbaru menyebabkan peso Meksiko dan dolar Kanada merosot setelah dia menjanjikan tarif sebesar 25% untuk barang-barang Meksiko dan Kanada atas masalah perbatasan terkait migran dan narkoba. Awal bulan ini, Trump menyindir negara berkembang karena menantang status dolar sebagai mata uang utama dunia.

Semua penguatan dolar AS baru-baru ini telah menyebabkan pelemahan mata uang non-dolar. Euro jatuh ke level terendah dalam dua tahun pada bulan November setelah pemilihan umum AS, mendekati paritas.

Indeks mata uang pasar berkembang MSCI Inc. sekarang diperdagangkan pada level terendah dalam empat bulan sementara China mungkin mendevaluasi yuan menjadi 7,50 tahun depan — level yang terakhir terlihat pada tahun 2007 — menurut laporan berita minggu lalu.

Laporan Citigroup yang dipimpin oleh Daniel Tobon mencatat, resolusi apa pun untuk kemungkinan perang dagang di bawah pemerintahan Trump kedua akan mengecewakan para pemodal dolar. Laporan itu mencatat, banyak di antara para pemodal tersebut telah menumpuk posisi beli dengan pandangan bahwa pandangan presiden terpilih tentang perdagangan secara inheren mendukung dolar AS.

Perbesar

Ancaman yang Mengintai

Adapun, secara historis dolar AS mencatatkan penurunan tahunan terbesar pada 2017. Catatan tersebut terjadi setelah dolar AS mengalami peningkatan tajam pasca terpilihnya Trump pada 2016. Penurunan tersebut seiring dengan ekonomi AS yang kehilangan momentum sementara pertumbuhan meningkat di Eropa.

Tim analis MUFG yang dipimpin oleh Derek Halpenny dalam laporannya menyebut, kali ini, penurunan dolar AS tidak akan sedramatis itu. Tetapi, dolar AS mungkin mencapai puncaknya pada paruh pertama 2025 mendatang.

Bahkan pasar opsi, yang masih memperkirakan kenaikan dolar tahun depan, telah memangkas sedikit ekspektasi bullish mereka, dibandingkan dengan euforia apresiasi pada bulan November setelah kemenangan Trump.

Pembalikan risiko satu tahun pada patokan dolar Bloomberg diperdagangkan sekitar 1% yang mendukung opsi beli minggu ini, turun dari level tertinggi empat bulan sekitar sebulan yang lalu, yang menunjukkan bahwa para pedagang masih berharap dolar AS akan menguat tetapi optimisme telah terhenti.

Sementara itu, ahli strategi dan ekonom di Point72 Asset Management, Sophia Drossos mengatakan begitu banyak berita positif yang diperhitungkan dalam dolar sehingga pertumbuhan di mana pun di luar AS — khususnya Eropa di mana Bank Sentral Eropa dan Bank Inggris memangkas suku bunga untuk membantu mengurangi risiko penurunan — akan melemahkan dolar AS dibandingkan dengan mata uang lainnya.

"Ada beberapa fondasi yang bagus untuk ekonomi global yang kuat tahun depan," kata Drossos.

Ahli strategi mata uang terkemuka memperkirakan sumber dukungan dolar terbesar dalam beberapa bulan terakhir — The Fed — akan berubah menjadi kewajiban hingga tahun 2025.

Menurut para ahli strategi suku bunga Morgan Stanley, imbal hasil AS diperkirakan akan turun lebih cepat daripada di negara-negara lain tahun depan, yang akan menekan perbedaan yang telah lama menguntungkan dolar AS.

Para ahli lain melihat risiko penguatan dolar lebih lanjut dari kebijakan perdagangan Trump jika kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan, karena tarif secara teoritis akan menaikkan harga barang impor yang digunakan oleh produsen AS.

"Jika tarif membuat baja dan aluminium lebih mahal, itu akan menjadi guncangan pasokan negatif bagi industri otomotif dalam negeri yang menggunakan bahan baku impor tersebut," kata Barry Eichengreen, ekonom di University of California at Berkeley

Lalu ada ancaman defisit anggaran yang melebar dan peningkatan premi obligasi AS, ukuran risiko yang dirasakan dari memegang utang pemerintah jangka panjang.

"Ketika Fed benar-benar melonggarkan kebijakannya secara signifikan dan dolar kehilangan keuntungan relatifnya dalam hal imbal hasil/pertumbuhan, pelemahan dolar bisa menjadi sangat besar," tulis analis JPMorgan yang dipimpin oleh Meera Chandan, salah satu kepala strategi valas global, dalam prospek mereka untuk tahun 2025.