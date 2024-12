Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 4 Desember 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) berisiko terkoreksi pada perdagangan hari ini, Rabu (4/12/2024), terseret sentimen negatif pasar Asia terkait dengan kisruh darurat militer Korea Selatan. Saham apa saja yang menarik dicermati?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 2,11% pada perdagangan Selasa (3/12/2024) ke level 7.196,017. Meski begitu, sepanjang tahun berjalan 2024, indeks komposit masih terkoreksi 1,06%.

Pada pagi ini, pasar saham Korea Selatan anjlok setelah Presiden Yoon Suk Yeol secara singkat mengumumkan darurat militer di tengah pertikaian politik, lalu mencabut keputusan tersebut beberapa jam kemudian.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (4/12/2024), indeks saham acuan Kospi Korea Selatan merosot sebanyak 2% karena saham Samsung Electronics Co., perusahaan terbesar di negara tersebut jeblok 3%. Sementara itu, mata uang Won menguat 1,6% menjadi 1.406,35 per dolar AS.

Sementara itu, indeks Nikkei225 Jepang memerah dengan koreksi 0,36% dan indeks Shanghai Composite Index China melemah 0,34%.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan bahwa IHSG hari ini akan mencoba break resistance 7.240-7.270. Secara teknikal, jika berhasil, IHSG akan break minor downtrend.

Pada hari ini, BNI Sekuritas memperkirakan rentang support IHSG di kisaran 7.120—7.150 dan resistance di rentang 7.240—7.270.

Di sisi eksternal, trader global disebut sedang bersiap menghadapi serangkaian data ekonomi dan pernyataan dari pejabat bank sentral AS. Pejabat The Fed Christopher Waller mengatakan pihaknya cenderung memilih untuk menurunkan suku bunga pada Desember yang diperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 bps. Pekan ini ada rilis data penggajian pada Jumat (6/12/2024).

Sementara itu, di China, investor mencari tanda-tanda stimulus untuk mendorong ekonomi yang lemah. Selain itu, kini beralih ke rapat Politbiro bulan ini yang merupakan salah satu dari tiga rapat tahunan yang biasanya berfokus pada kebijakan ekonomi.

Pada hari ini, BNI Sekuritas merekomendasikan saham BBRI, BUMI, EMTK, SMGR, ICBP, dan KPIG untuk dicermati investor.

Analis Teknikal Mirae Asset Sekuritas Tasrul Tanar menyampaikan IHSG sedang menguji level resistance 7.230 dengan level kritis 7.000 dan rentang pergerakan harian 7.165–7.230.

“Indeks masih cenderung bergerak naik pada pola downtrend jangka pendek,” ujarnya.

Saham yang direkomendasikan Mirae Asset Sekuritas pada hari ini ialah trading buy untuk saham PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), dan PT Dharma Henwa Tbk. (DEWA).

Tim Analis MNC Sekuritas menyampaikan penguatan IHSG pada perdagangan kemarin disertai dengan munculnya volume pembelian. Secara teknikal, IHSG diperkirakan berada di posisi akhir wave [v] dari wave A dari wave (2), sehingga koreksi IHSG diperkirakan masih rawan berlanjut ke area 6.998-7.039.

Pada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 6.896—6.998 dan resistance 7.207—7.337.

MNC Sekuritas menyematkan rekomendasi speculative buy untuk saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dengan target harga Rp910—Rp960.

Sementara itu, rekomendasi buy on weakness diberikan untuk saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dengan target harga Rp80–Rp85, PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) dengan target harga Rp27.775—Rp28.475, dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) dengan target harga Rp2.660—Rp2.780 per saham.

