Emiten RS Mayapada (SRAJ) Berbalik Laba Rp8,2 Miliar per Kuartal III/2024

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola Rumah Sakit (RS) Mayapada PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) membukukan perbaikan kinerja keuangan hingga kuartal III/2024 setelah sebelumnya mengalami kerugian.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, SRAJ mencetak laba bersih periode berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp8,24 miliar hingga kuartal III/2024. Realisasi itu berbalik positif dari rugi bersih Rp39,6 miliar pada periode yang sama 2023.

Sejalan dengan itu, pendapatan bersih SRAJ juga naik 28,4% menjadi Rp2,33 triliun hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp1,81 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan pendapatan yang signifikan tersebut ditopang dari pendapatan rawat inap sebesar Rp1,46 triliun atau naik 29,4% dari Rp1,13 triliun pada 9 bulan 2023.

Pendapatan SRAJ juga ditopang oleh rawat jalan yang menyumbang sebesar Rp865,2 miliar hingga kuartal III/2024. Capaian tersebut naik 26,7% dari Rp682,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, beban langsung pengelola Mayapada Hospitals itu juga naik 28,3% menjadi Rp1,65 triliun hingga kuartal III/2024, dari Rp1,29 triliun pada periode yang sama 2023. Lalu, laba kotor SRAJ naik 28,6% menjadi Rp673,91 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp523,82 miliar pada periode yang sama 2023.

Emiten pengelola rumah sakit Mayapada Group milik Dato' Sri Tahir itu mencatat laba usaha Rp142,47 miliar hingga kuartal III/2024, naik 127,3% dibanding Rp62,55 miliar hingga kuartal III/2023.

Kemudian perseroan juga mencatat aset sebesar Rp5,64 triliun per September 2024 dari Rp5,60 triliun per Desember 2023. Total liabilitas SRAJ sebesar Rp3,78 triliun hingga kuartal III/2024 dari Rp3,74 triliun per Desember 2023.

Kemudian untuk jumlah ekuitas SRAJ sebesar Rp1,86 triliun hingga kuartal III/2024 dari Rp1,85 triliun per Desember 2023.

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), emiten milik Grup Mayapada berdiri pada 20 Mei 1991. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasional pada Juli 1995.

Pada saat ini perusahaan dan entitas anak menjalankan enam rumah sakit yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, dan Surabaya. Selain itu, RS Mayapada (SRAJ) juga sudah melakukan ekspansi rumah sakit di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.