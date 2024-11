Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 November 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksi cenderung menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (14/11/2024). Saham apa yang dapat dicermati investor?

Pada perdagangan Rabu (13/11/2024), IHSG ditutup melemah 13,31 poin atau 0,18% ke posisi 7.308,67. Di level itu, indeks komposit menguat tipis 0,49% year-to-date (YtD).

Pelemahan IHSG ditekan oleh koreksi harga saham AMRT 6,35%, TPIA turun 2,84%, BRMS merosot 6,38%, BREN terkoreksi 1,67%, dan PANI menyusut 4,08%. Adapun, investor asing membukukan net sell Rp692,66 miliar sehingga total net buy YtD menyusut menjadi Rp30,42 triliun.

Tim Analis Mirae Asset Sekuritas menilai pelemahan IHSG kemarin mengindikasikan investor yang menantikan pidato ketua The Fed pasca rilis inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan tumbuh 2.6% year-on-year (YoY) atau di atas bulan sebelumnya. Ketidakpastian ini membuat pasar wait and see.

Lebih lanjut analis teknikal Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tasrul Tanar memperkirakan IHSG bergerak di rentang 7.290–7.362 pada hari ini dengan level penting di posisi 7.250.

“Indeks hari ini konsolidasi cenderung menguat. Indikator RSI Optimized dan indikator William%R optimized mulai bergerak naik,” tulisnya dalam riset harian, Kamis (14/11/2024).

Tiga saham yang direkomendasikan trading buy Mirae Asset Sekuritas pada hari ini ialah ACES, BRIS, dan ESSA. Adapun, target harga untuk saham ACES Rp930, BRIS Rp3.100, dan ESSA diestimasi mampu menuju Rp965 per saham.

Terpisah, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan bahwa IHSG hari ini berpotensi bergerak sideways cenderung menguat setelah data inflasi AS keluar dan sesuai dengan ekspektasi.

IHSG diestimasi bergerak pada kisaran support 7.240-7.280 dan resistance 7.350-7.400 pada hari ini.

BNI Sekuritas memberikan rekomendasi agar investor mencermati saham MIKA, TOBA, RAJA, ENRG, WIFI, dan BREN pada perdagangan Kamis (14/11/2024).