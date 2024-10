Saham ANTM, AMRT, dan ADRO Bawa Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka di zona hijau pada level 598,73 pada perdagangan awal pekan, Senin (28/10/2024). Indeks Bisnis-27 terdorong saham-saham seperti ANTM, AMRT, ADRO, hingga KLBF.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka pada posisi 598,73. Indeks bergerak di kisaran 597,08 hingga 599,79 pagi ini.

Dari 27 konstituen indeks Bisnis-27, terdapat 15 saham yang dibuka di zona hijau, 3 saham stagnan, dan 9 saham lainnya dibuka di zona merah.

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) memimpin penguatan indeks dengan naik 2,21% atau 35 poin ke level Rp1.620 per saham. Selanjutnya, saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 1,44% ke level Rp3.530 per saham.

Emiten lainnya yang menguat di antaranya ADRO, KLBF, CTRA, dan MAPI. Masing-masing emiten tersebut menguat 1,37% ke level Rp3.710 untuk ADRO, KLBF menguat 1,23% ke level Rp1.640, saham CTRA naik 1,13% ke level Rp1.345, dan saham MAPI naik 0,88% ke level Rp1.710 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang melemah dalam indeks ini adalah saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang turun 2,48% atau 35 poin ke level Rp1.375 per saham. Disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang turun 0,71% ke level Rp7.000 per saham, dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) yang turun 0,63% ke Rp790 per saham.

Di sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka stagnan pada level 7.694 per saham hari ini, Senin (28/10/2024). Sesaat setelah perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.692-7.714.

Tercatat, 170 saham menguat, 123 saham melemah, dan 252 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp12.958 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.