Terungkap 4 Investor yang Kuasai 95,97% Saham Barito Renewables (BREN)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menjabarkan empat pemegang saham yang menguasai lebih dari 95% saham perseroan holding panas bumi itu.

Penjelasan disampaikan oleh BREN setelah sahamnya terdepak dari indeks FTSE Russell mulai perdagangan Rabu, 25 September 2024. Dalam pengumumannya, FTSE menyebut BREN tidak memenuhi aturan free float yang ditentukan FTSE karena sebanyak empat pemegang saham menguasai 97% saham BREN.

Direktur & Corporate Secretary BREN Merly mengatakan saat ini sebagian besar saham BREN dikuasai empat pemegang saham utama yakni PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), Green Era Energy Pte Ltd (GE), Jupiter Tiger Holdings, dan Prime Hill Funds.

Dia menjelaskan bahwa kehadiran empat pemegang saham itu sudah ada sejak penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Namun, Merly menjelaskan ada perubahan persentase kepemilikan saham BREN pada empat pemegang saham tersebut. Saat IPO keempatnya memiliki 97% saham BREN. Namun, terjadi perubahan dan kini tercatat 95,97%.

Lebih terperinci, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menguasai 64,6% saham BREN dan Green Era Energy Pte Ltd (GE) menggenggam 23,6%. Porsi kepemilikan kedua pemegang saham itu tidak ada perubahan dari IPO hingga saat ini.

Di sisi lain, perubahan persentase kepemilikan saham terjadi pada Jupiter Tiger Holdings dari 4,36% menjadi 3,94% dan Prime Hill Funds dari 4,36% menjadi 3,76%.

Sebagai informasi, Barito Pacific merupakan perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu. BRPT menjalankan bisnis di sektor petrokimia, energi, properti, dan lainnya.

Baca Juga : Terdepak dari Indeks FTSE, Manajemen BREN Buka Suara

Bisnis petrokima dijalankan BRPT melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), sedangkan properti salah satunya dioperasikan PT Griya Idola. Dengan menggenggam 64,67% saham, Barito Pacific menempati posisi sebagai pemegang saham pengendali BREN.

Setali tiga uang, Green Era Pte. Ltd. juga terafiliasi dengan Prajogo Pangestu. Berdasarkan catatan Bisnis, Green Era Pte Ltd. membeli 33,33% saham Star Energy Group Holding Pte Ltd dari BCPG Thailand pada 10 Maret 2022.

Green Era yang berbasis di Singapura itu berkomitmen untuk berinvestasi dalam aset dan teknologi energi terbarukan. Melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang mendalam, kolaborasi bersama mitra yang berorientasi pada misi, dan perspektif strategis jangka panjang.

Green Era fokus pada proyek-proyek yang berkontribusi pada transisi energi di Asia Tenggara yang memiliki populasi besar, muda, dan urban, di beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Merujuk prospektus IPO BREN, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank.

Sementara itu, Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Funds tercatat pernah melaksanakan transaksi pembelian saham BREN dari Green Era pada 19 Mei 2023. Transaksi itu dilaksanakan Jupiter Tiger Holdings melalui Zaocai VCC dan Prime Hill Funds melalui HPWM Global Opportunities VCC. Keduanya merupakan perusahaan private equity yang berbasis di Singapura.