Riset Morningstar: GOTO Kalahkan Grab dan Induk Shopee Soal ESG

Riset dari Morningstar Sustainalytics menunjukkan GOTO mengalahkan induk Shopee, Sea Ltd, serta Grab Holdings Ltd terkait peringkat ESG perusahaan teknologi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Riset dari Morningstar Sustainalytics menunjukkan bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengalahkan induk Shopee, Sea Ltd, serta Grab Holdings Ltd terkait peringkat environmental, social, and governance (ESG) perusahaan teknologi.

Berdasarkan riset dari Morningstar Sustainalytics, peringkat risiko ESG atau ESG Risk Rating GOTO berada di kategori low risk dengan skor 17. Sementara, Grab dan Sea berada di kategori medium risk dengan skor masing-masing 23,9 dan 22,9.

ESG Risk Rating sendiri menilai sejauh mana nilai ekonomi perusahaan berisiko karena faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Total risiko yang tidak terkelola di seluruh isu tersebut kemudian digabungkan menjadi satu skor yang mewakili risiko ESG perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi skor, maka mencerminkan risiko perusahaan yang semakin buruk atau parah.

Sementara itu, di industri perusahaan teknologi, GOTO menempati peringkat ke-195 dari 1.095 perusahaan teknologi dengan peringkat ESG terbaik. Sea dan Grab masing-masing berada di urutan ke-619 dan ke-732.

Dalam risetnya, Morningstar Sustainalytics juga menilai kontroversi alias controversy rating perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam insiden yang dapat berdampak negatif pada pemangku kepentingan, lingkungan, atau operasi perusahaan.

Hasilnya, GoTo dinilai tidak memiliki kontroversi terkait ESG. Sementara Grab memiliki peringkat kontroversi ESG di kategori low dan Sea berada di kategori moderate.

Sebelumnya, dalam laporan keberlanjutan GOTO, upaya pengelolaan isu ESG di GOTO diwujudkan dalam komitmen Tiga Nol GOTO yang mencakup Nol Emisi, Nol Sampah dan Nol Hambatan.

Terdapat beberapa capaian dalam komitmen Tiga Nol GOTO, di antaranya adalah pengurangan emisi karbon hampir 11% melalui peningkatan efisiensi energi dan operasional di Tokopedia. Seiring dengan target dekarbonisasi Nol Emisi lainnya, GOTO juga telah meningkatkan jumlah armada kendaraan listrik (EV) empat kali lipat dari awal tahun.

GOTO juga memperluas program kemitraan agar dapat mengakomodir lebih banyak merek kendaraan listrik. Dengan langkah itu, perseroan memperluas opsi kendaraan listrik yang dapat diakses oleh mitra pengemudi melalui platform GOTO.

Selain itu, GOTO meluncurkan program Rekomendasi yaitu terobosan untuk mengurangi redudansi pengiriman dan jarak yang ditempuh terkait dengan pengiriman dari e-commerce. Perseroan juga menjangkau 1 juta pengguna program GoGreener Tree Collective yang tercatat telah menanam sebanyak 161.845 pohon.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.