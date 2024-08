Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah Di Tengah Aksi Demonstrasi RUU Pilkada

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup melemah ke level 587,08 pada perdagangan hari ini, Kamis (22/8/2024). Sebagian besar saham terkoreksi cukup lebar.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 16.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini terkontraksi 1,19% ke level 587,08. Indeks bergerak di kisaran 583,77 hingga 592,32 pada penutupan perdagangan hari ini.

Kontraksi yang cukup lebar itu terjadi di tengah demonstrasi besar-besaran ihwal penolakan sebagian masyarakat atas pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada di sejumlah kota pada hari ini.

Dari 27 konstituen, terdapat 5 saham yang berada di zona hijau dan 20 saham parkir di zona merah, 2 stagnan. Sejumlah saham yang mencatatkan penurunan harga yang signifikan di antaranya EXCL, BBNI, hingga BMRI.

Saham EXCL ditutup melemah 3,49% ke level Rp2.210 per saham, BBNI turun 3,21% ke level Rp5,275 per saham, BMRI turun 2,76% ke level Rp7.050 per saham.

Di sisi lain, UNTR naik 4,27% ke level Rp26.225 per saham, disusul kenaikan 3,07% dan 0,93% masing-masing pada saham ADRO dan PGAS.

Secara keseluruhan total transaksi di indeks Bisnis-27 mencapai Rp7,8 triliun, dengan melibatkan 1,85 miliar saham. Adapun saat ini, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 sekitar Rp4.600 triliun.

Sementara itu, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,87% atau 65,91 poin ke level 7.488,68 pada perdagangan Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan data RTI Business pada pukul 16.00 WIB, IHSG berada pada posisi 5.488,67 atau turun 65,91 poin.

Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang bawah 7.460,4 sampai dengan level tertingginya 7.554,59. Tercatat, 194 saham menguat, 389 saham melemah, dan 202 saham bergerak di tempat.

Kapitalisasi pasar hari ini cenderung turun ke posisi Rp12.729 triliun. Adapun, perdangan hari ini melibatkan 18,06 miliar saham dengan nilai tranksasi mencapai Rp39,16 triliun.