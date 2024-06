Investor Siap-Siap, Dividen DEPO, ZONE hingga PUDP, Cum Date Hari Ini (14/6)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten seperti DEPO, HYGN, ZONE hingga PUDP menjadwalkan pembagian dividen dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Jumat (14/6/2024). Besaran dividen yang akan ditebar bernilai hingga puluhan miliar rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada akhir pekan hari ini, Jumat (14/6/2024) emiten yang menjadwalkan cum dividen antara lain, PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO), PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. (HYGN), PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) dan PT Pudjiadi Prestige Tbk. (PUDP).

DEPO milik konglomerat Hermanto Tanoko akan membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar Rp27,16 miliar atau setara Rp4 per saham.

Direktur Utama Caturkarda Depo Bangunan Kambiyanto Kettin mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan membagikan dividen sebesar Rp4 per saham atau sebesar Rp27,16 miliar.

“Cum dividen pasar reguler dan negosiasi adalah pada 14 Juni 2024,” kata Kambiyanto dalam keterangan resmi, Kamis (6/6/2024).

Sepanjang 2023, DEPO mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp2,68 triliun, meningkat 4,84% dari Rp2,56 triliun di 2022. Dari segi profitabilitas, pada 2023 DEPO berhasil menjaga tingkat margin laba kotor pada kisaran 19% setara dengan nilai Rp507 miliar.

Sementara emiten Tanoko lainnya, yakni PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2023 dengan nilai Rp16,15 per saham.

Direktur Utama Mega Perintis Verosito Gunawan mengatakan pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp16,15 per saham atau sebesar Rp14,05 miliar kepada pemegang saham.

“Pembagian dividen yaitu sekitar 30% dari laba bersih,” kata Verosito dalam publik ekspose, Kamis (6/6/2024).

Selain memutuskan untuk membagikan dividen, pemegang saham juga menyetujui penggunaan dana sebesar Rp100 juta sebagai dana cadangan umum.

Sepanjang 2023, ZONE mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp735,45 miliar. Penjualan tersebut naik dibandingkan dengan periode 2022 yang tercatat sebesar Rp672,88 miliar.

Selain cum dividen, Sebanyak 14 emiten juga dijadwalkan akan mencairkan dividen bernilai triliunan rupiah kepada para investor hari ini Jumat (14/6/2024).

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), ke-14 emiten yang membayar dividen hari ini di antaranya, PT Abm Investama Tbk. (ABMM), PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) hingga PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL).

Berikut Jadwal Cum Dividen Jumat 14 Juni 2024:

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) Rp4 per Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. (HYGN) Rp2,16 per Saham PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) Rp16,15 per Saham PT Pudjiadi Prestige Tbk. (PUDP) Rp10 per Saham

Jadwal pembayaran dividen dari 14 emiten Jumat 14 Juni 2024:

PT Abm Investama Tbk. (ABMM) PT Ace Oldfields Tbk. (KUAS) PT Bisi International Tbk. (BISI) PT Elnusa Tbk. (ELSA) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) PT Sat Nusapersada Tbk. (PTSN) PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. (SBMA) PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

