Emiten Prajogo Pangestu BREN Masuk Indeks FTSE, Marcap Tembus Rp1.500 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik orang terkaya di Indonesia Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), menyambut masuknya saham perseroan ke dalam Indeks FTSE.

Sebagai informasi, Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russel Group merupakan organisasi finansial di Inggris yang memiliki spesialisasi menyediakan indeks untuk acuan pasar keuangan global.

Suatu saham yang masuk dalam kriteria FTSE dinilai memiliki fundamental yang kuat dan likuiditas yang baik. Alhasil, saham yang masuk indeks FTSE berpotensi menjadi pertimbangan investor, terutama investor asing.

Perubahan tersebut terjadi pada saham-saham kategori kapitalisasi menengah (mid cap), kapitalisasi kecil (small cap), dan kapitalisasi mikro (micro cap).

Dalam pengumuman terbaru, FTSE menyebutkan pihaknya melakukan perubahan FTSE Global Equity Index Juni 2024. Saham-saham konstituen masih dapat mengalami perubahan hingga 7 Juni 2024. Adapun, indeks terbaru berlaku mulai 10 Juni 2024.

FTSE Russell juga mengumumkan bahwa perubahan tinjauan triwulanan berikutnya akan berlaku efektif pada Senin 24 Juni 2024, yaitu setelah penutupan pasar saham pada hari Jumat, 21 Juni 2024.

Dari berbagai saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, BREN masuk ke dalam kategori big cap. Selanjutnya, ada saham PT Mastersystem Informa Tbk. (MSTI) yang masuk kategori mikro.

Merly, Corporate Secretary BREN, menyampaikan pihaknya menyambut baik masuknya BREN dalam FTSE Global Equity Index ini. Ini tentunya merupakan bentuk dari kepercayaan market terhadap strategi bisnis secara jangka panjang di mana BREN siap mendukung transisi energi menuju net zero.

"Penambahan BREN ke dalam indeks ini juga kami lihat merupakan apresiasi dari market terhadap langkah-langkah ekspansif yang telah dilakukan BREN seperti misalnya penambahan pembangkit tenaga angin kami yang menambah diversifikasi dari portfolio panas bumi kami," paparnya, Sabtu (24/5/2024).

Saham BREN memang tengah naik panggung dan membuatnya menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI. Kapitalisasi pasar BREN mencapai Rp1.505,09 triliun.

Harga saham BREN per Rabu (22/5/2024) berada di posisi Rp11.250. Angka itu mencerminkan kenaikan 50,50% sepanjang 2024 dan melonjak 127,27% dalam 3 bulan terakhir.

Konglomerat Prajogo Pangestu semakin menguatkan posisinya sebagai orang terkaya di Indonesia seiring dengan lonjakan saham-saham miliknya. Bahkan, Prajogo Pangestu terkini menempati posisi orang terkaya di dunia ke-23.

Total kekayaan Prajogo Pangestu semakin tebal di usianya yang genap 80 tahun pada 13 Mei 2024. Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaire per Sabtu (25/5/2024), Prajogo Pangestu memiliki harta senilai US$72,9 miliar atau sekitar Rp1.166,03 triliun (kurs Jisdor Rp15.995 per dolar AS).

Makin bertumbuhnya aset kekayaan Prajogo Pangestu ini tak lepas dari laju sahamnya CUAN, BRPT, BREN, PTRO, TPIA.

