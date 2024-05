Wall Street Terkoreksi Selagi Bursa Saham Eropa Meletup-Letup

Wall Street terkoreksi karena investor belum melihat kemungkinan Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Wall Street terkoreksi karena investor belum melihat kemungkinan Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga tahun ini, sementara kebangkitan dolar AS ikut menjadi faktor penekan.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 0,08%, S&P 500 (.SPX), naik 0,13% dan Nasdaq Composite (.IXIC), turun 0,1%. Padahal MSCI (.MIWD00000PUS) sebagai ukuran kinerja saham global, ditutup naik 0,30% dan pasar saham Eropa berakhir pada rekor penutupan puncak.

Pendapatan yang optimis dari sektor keuangan serta optimisme Bank Sentral Eropa (ECB) memangkas suku bunga pada awal bulan depan mengangkat saham-saham di Eropa. Indeks STOXX 600 pan-regional (.STOXX), ditutup naik 1,14%. DAX Jerman (.GDAXI), melonjak 1,4%.

Saham-saham emerging market menguat 0,14%. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS), ditutup 0,26% lebih tinggi, sedangkan Nikkei Jepang (.N225), naik 1,57%.

Imbal hasil Treasury acuan melemah, namun dolar naik di tengah prospek pertumbuhan AS yang lebih kuat dan potensi suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan negara maju lainnya.

“Ini adalah hari yang tenang, rata-rata saham utama datar, dan terjadi aksi ambil untung,” kata Tim Ghriskey, ahli strategi portofolio senior di Ingalls & Snyder di New York dikutip dari Reuters. “Fokusnya tetap pada The Fed, namun The Fed cukup jelas bahwa tidak banyak hal yang akan terjadi dalam waktu dekat.”

Laporan ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan pada Jumat pekan lalu menyusul pembacaan PDB minggu sebelumnya, yang menunjukkan pertumbuhan paling lambat dalam hampir dua tahun, memicu sikap dovish di kalangan investor mengenai seberapa cepat dan seberapa besar The Fed memangkas suku bunganya.

Para pedagang sekarang memperkirakan penurunan suku bunga The Fed sebesar 44 basis poin pada akhir tahun 2024, dengan kemungkinan penurunan pertama pada bulan September, menurut aplikasi probabilitas suku bunga LSEG. Para pedagang baru-baru ini memperkirakan hanya satu pemotongan karena data inflasi yang tidak stabil.

Namun potensi terhentinya kemajuan inflasi berarti kebijakan moneter mungkin tidak seketat yang diyakini para pejabat, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan dalam sebuah esai yang meningkatkan kemungkinan bahwa harga-harga “menetap” pada tingkat di atas target 2% The Fed.

“Bukannya kami tidak berpikir bahwa inflasi akan turun. Kami hanya tidak berpikir bahwa dengan adanya tiga laporan inflasi teratas, kita akan merasa nyaman dengan inflasi secepat itu, kata Thierry Wizman, ahli strategi FX dan suku bunga global di Macquarie di New York.

"Ini akan memerlukan lebih dari satu laporan, bahkan mungkin lebih dari dua laporan inflasi rendah sebelum The Fed merasa nyaman, dan itu berarti bahwa tidak akan ada cukup waktu pada tahun ini untuk melakukan dua kali penurunan suku bunga."

Dolar membalikkan penurunan sebelumnya dan terakhir kali menguat terhadap sejumlah mata uang dunia, menguat terhadap yen bahkan setelah peringatan baru dari pejabat Jepang tentang kesediaan mereka untuk menopang mata uang mereka.

Indeks dolar (.DXY), naik 0,3%, dengan euro turun 0,14% menjadi $1,0753.

Yen Jepang melemah 0,49% terhadap greenback pada 154,68 per dolar, sementara sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2508, turun 0,42% hari ini.

Imbal hasil Treasury jangka panjang turun karena para pedagang fokus pada penyerapan pasokan baru senilai $125 miliar pada minggu ini, sementara sejumlah pejabat Fed bersiap untuk berbicara tentang prospek poros kebijakan pada tahun 2024.

Imbal hasil obligasi acuan bertenor 10 tahun turun 3 basis poin menjadi 4,459%, sedangkan imbal hasil obligasi bertenor dua tahun, yang mencerminkan ekspektasi suku bunga, naik 0,6 basis poin menjadi 4,828%.

