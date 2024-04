Daftar Harga Pangan di Jateng Hari Ini Kamis (18/4): Bawang Putih, Minyak, Beras Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Daftar harga pangan di wilayah Jawa Tengah terpantau sudah mulai stabil pada hari ini, Kamis (18/4/2024).

Meskipun begitu, beberapa komoditas mengalami penurunan dan kenaikan dari hari sebelumnya. Misalnya Beras Premium yang mengalami kenaikan harga dari 15.300 menjadi 15.470, dikutip dari situs badan pangan nasional.

Kemudian ada bawang putih dan minyak goreng yang juga mengalami kenaikan. Bawang putih naik menjadi 41.030 dari 39.370, dan minyak goreng kemasan naik dari 16.920 menjadi 17.800..

Sedangkan minyak goreng curah mengalami penurunan harga dari 15.760 menjadi 15.450. Adapun telur ayam juga turun dari 28.340 menjadi 28.150.

Sejalan dengan itu, harga pangan di daerah Bantul juga mengalami kestabilan setelah libur panjang lebaran.

"Perkembangan harga komoditas strategis pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dari hasil pemantauan di lima pasar besar di Bantul secara umum relatif stabil, tidak mengalami lonjakan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Bantul Husin Bahri di Bantul, Rabu (17/4), dikutip dari Harian Jogja.

Dia mengatakan untuk komoditas pokok utamanya beras justru mengalami penurunan harga, dikarenakan ketersediaannya semakin melimpah akibat pasokan yang terus datang.

"Sekarang ini juga sudah masuk masa panen padi, jadi sumber sumber produksi beras sudah masuk ke pasar," katanya.

Berdasarkan data, harga beras jenis premium dari sebelumnya pada kisaran Rp14.900 turun menjadi Rp14.600 per kilogram, kemudian beras kualitas medium dari sebelumnya Rp13.900 per kilogram turun menjadi Rp13.500 per kilogram.

Husin mengatakan harga bahan pokok di pasaran usai libur Lebaran 2024 yang masih relatif agak tinggi yaitu daging ayam dan daging sapi karena permintaan masyarakat masih tinggi.

