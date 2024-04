Saham-Saham Energi di S&P 500 Melonjak Akibat Ketegangan Iran-Israel

Saham-saham energi AS melonjak karena investor mendapat manfaat dari kenaikan harga minyak akibat ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Israel

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham energi AS melonjak karena investor mendapat manfaat dari kenaikan harga minyak akibat ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Israel dan laju perekonomian dunia yang lebih kuat dari perkiraan.

Sektor energi S&P 500 (.SPNY) naik sekitar 17% pada 2024, atau naik dua kali lipat dari indeks utamanya S&P 500 (.SPX). Kenaikannya telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, menjadikannya sektor dengan kinerja terbaik dalam S&P 500 dalam sebulan terakhir.

Salah satu pendorong utamanya adalah harga minyak mentah AS telah meningkat 20% tahun ini karena kuatnya perekonomian AS yang tidak terduga dan kekhawatiran akan meluasnya konflik Timur Tengah.

Beberapa investor juga percaya kenaikan saham-saham energi dapat melindung portofolio terhadap inflasi AS. Kenaikan indeks harga konsumen AS terbukti lebih keras dari perkiraan tahun ini, sehingga mengancam untuk menahan kenaikan saham secara lebih luas dengan melemahkan ekspektasi mengenai potensi Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada tahun 2024.

“Jika inflasi akan meningkat lag melindung nilai [portofolio] adalah dengan memiliki beberapa eksposur pada saham komoditas,” kata Ayako Yoshioka, manajer portofolio senior di Wealth Enhancement Group dikutip dari Reuters, Senin (15/4/2024).

Dia mengakui portofolio dikelola banyak pada saham-saham energi, termasuk perusahaan minyak Exxon Mobil (XOM.N), dan Chevron (CVX.N) karena mencatat belanja modal yang lebih disiplin oleh perusahaan-perusahaan energi.

Di antara sektor energi yang berkinerja terbaik sepanjang tahun ini adalah Marathon Petroleum (MPC.N) naik 40%, dan Valero Energy (VLO.N) naik 33%.

Saham JPMorgan Chase anjlok 6,5% setelah perkiraan pendapatan bunga bersihnya jauh dari ekspektasi.

Perekonomian akan menjadi fokus dalam minggu mendatang seiring memanasnya musim pendapatan kuartal pertama, dengan laporan dari Netflix (NFLX.O), Bank of America (BAC.N), membuka tab baru dan Procter & Gamble ( PG.N). Penjualan ritel bulanan AS yang dirilis pada Senin akan memberikan gambaran mengenai perilaku konsumen AS, menyusul laporan inflasi yang lebih kuat dari perkiraan pada Rabu lalu.

Saham-saham energi menguat seiring reli ekuitas AS yang meluas melampaui perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan teknologi yang memimpin kenaikan tahun lalu. Namun, selera investor terhadap sektor-sektor yang tidak terkait dengan komoditas dapat terpukul jika ekspektasi inflasi terus meningkat dan kekhawatiran terhadap pertumbuhan The Fed yang hawkish.

Kekhawatiran inflasi telah membuat pasar semakin bergejolak dalam beberapa pekan terakhir. Di luar pasar saham, kekhawatiran terhadap kenaikan harga konsumen telah mengangkat emas, yang merupakan alat lindung nilai inflasi yang populer, ke rekor tertinggi. Stok energi juga berkembang pesat di luar AS.

Saham-saham pertambangan, perusahaan baja, dan perusahaan terkait komoditas lainnya juga meningkat seiring dengan kenaikan saham-saham energi.

“Investor melihat keadaan dunia dan mereka melihat bahwa perekonomian sebenarnya tidak terlalu melambat di saat terdapat berbagai kekhawatiran mengenai kemacetan pasokan komoditas, terutama minyak,” kata Peter Tuz, presiden Chase Penasihat Investasi Corp.

Ahli strategi di Morgan Stanley dan RBC Capital Markets dalam seminggu terakhir menegaskan kembali seruan bullish mereka pada saham-saham energi. Dalam sebuah catatan, Lori Calvasina dari RBC menyebutkan meningkatnya risiko geopolitik dan "penerimaan yang semakin meningkat terhadap gagasan bahwa perekonomian sebenarnya cukup kuat."

Analis juga mencatat valuasinya relatif rendah. Sektor energi S&P 500 diperdagangkan 13 kali lipat perkiraan pendapatan 12 bulan ke depan dibandingkan dengan hampir 21 kali lipat untuk keseluruhan S&P 500, menurut LSEG Datastream.

Harga minyak bisa terpukul jika ketegangan di Timur Tengah mereda, atau jika pertumbuhan global mulai goyah, sehingga berpotensi mengaburkan prospek saham-saham energi.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan mengarahkan investor ke sektor lain yang memiliki kinerja baik tahun ini, seperti industri dan keuangan. Perusahaan-perusahaan di S&P 500 diperkirakan akan meningkatkan pendapatan sebesar 9% tahun ini, menurut data LSEG IBES.

Marta Norton, kepala investasi di Amerika untuk Morningstar Wealth, mengatakan perusahaannya memiliki saham perusahaan pipa energi dan Master Limited Partnerships, atau MLP lainnya, yang dapat melindungi dari kenaikan inflasi.

Namun, dia yakin perekonomian akan mulai melambat dalam beberapa bulan mendatang, sehingga memungkinkan The Fed menurunkan suku bunga pada bulan Juni.

“Apa yang kita lihat saat ini adalah penentuan waktu mengenai poros The Fed dan waktu mengenai bagaimana perekonomian sebenarnya melambat merupakan sebuah pertanyaan terbuka,” kata Norton. “Anda benar-benar perlu mengelola portofolio untuk berbagai hasil.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel