Jacob Rothschild, Legenda Finansial Global, Meninggal Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Lord Jacob Rothschild, investor dan anggota keluarga perbankan Rothschild, meninggal dunia pada usia 87 tahun.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, keluarganya menyebut Lord Rothschild sebagai "kehadiran yang menonjol dalam kehidupan banyak orang".

Kariernya dimulai di bank keluarga, NM Rothschild & Sons, sebelum ia mulai memulai wealth management fund sendiri pada tahun 1989.

Keluarga Rothschild diperkirakan memiliki kekayaan sekitar £825 juta atau sekitar Rp16,35 triliun, menurut Sunday Times Rich List tahun lalu.

Lord Rothschild digambarkan sebagai "seorang investor yang berprestasi luar biasa, seorang pejuang seni dan budaya, seorang pegawai negeri yang setia, seorang pendukung amal yang bersemangat di Israel dan budaya Yahudi, seorang pecinta lingkungan hidup dan teman, ayah dan kakek yang sangat disayangi." dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarganya.

Lahir di Berkshire pada tahun 1936, mendiang pemodal ini menempuh pendidikan di Eton College dan melanjutkan studi sejarah di Christ Church, Oxford.

Dia meninggalkan bank keluarganya untuk membangun kerajaan keuangannya sendiri di Kota London, mendirikan perwalian investasi RIT Capital, yang dia pimpin hingga 2019.

Lord Rothschild juga memegang peran termasuk wakil ketua di BSkyB Television, direktur RHJ International, yang sekarang dikenal sebagai BHF Kleinwort Benson Group, dan merupakan anggota dewan Duchy of Cornwall for the then-Prince of Wales saat itu.

Ia juga dikenal sebagai pegiat seni sejak lama, dan menjadi wali Galeri Nasional antara tahun 1985 dan 1991, serta mengetuai National Lottery Heritage Fund.

Keluarga perbankan Rothschild bermula dari Frankfurt pada abad ke-18, tempat anggota keluarga mereka pindah ke kota-kota di seluruh Eropa untuk membangun bisnis perbankan.

Pada tahun 1815 bank tersebut memperoleh keuntungan besar ketika Nathan Mayer Rothschild membeli obligasi pemerintah Inggris untuk mengantisipasi kekalahan Napoleon di Waterloo.

Sepupu Lord Jacob Rothschild, Sir Evelyn de Rothschild, adalah ketua NM Rothschild antara tahun 1976 dan 2003, dan dikatakan telah memberi nasihat kepada Ratu Elizabeth II mengenai masalah keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel