Saham-Saham Paling Cuan Sepekan jelang Libur Natal

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah saham melonjak dan masuk jajaran top gainers sepekan jelang libur Natal, terutama dari sektor farmasi.

Emiten farmasi seperti MEDS, KAEF dan IRRA menjadi saham paling cuan sepekan periode 18-22 Desember 2023 hingga memimpin top gainers. Penguatan saham farmasi sejalan dengan tingginya kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Adapun, perdagangan Bursa libur hari ini, Senin (25/12/2023) karena perayaan Natal. Perdagangan Bursa pekan ini hanya berlangsung 3 hari, tepatnya pada Rabu (27/12/2023) sampai dengan Jumat (29/12/2023).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk. (MEDS) memimpin top gainers dengan kenaikan tertinggi 52% sepekan kemarin, dari posisi Rp50 ke level Rp76 per saham.

Selama sepekan, 1 miliar saham MEDS telah ditransaksikan dengan frekuensi sebanyak 70.925 kali. Alhasil, nilai transaksi tembus Rp75,6 miliar.

Selanjutnya, emiten farmasi BUMN, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) juga terpantau melesat 50,25% sepekan dari posisi Rp1.015 pekan sebelumnya ke level Rp1.525 per saham pada Jumat, (22/12/2023). Saham KAEF ditransaksikan sebanyak 153.192 kali dengan jumlah 535,2 juta saham. Nilai transaksi saham KAEF sepekan tembus Rp836,8 miliar.

Kemudian, emiten alat kesehatan, PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA) naik 43,64% sepekan ke level Rp790 per saham. Saham IRRA ditransaksikan sebanyak 107.292 kali, dengan volume 497,9 juta saham. Nilai transaksi pun tembus Rp401,1 miliar sepekan.

Selanjutnya, saham PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. (TBMS) mengalami kenaikan 35,68% sepekan ke level Rp2.700 per saham. Diikuti saham PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) yang naik 31,74% ke posisi Rp440 per saham.

Saham PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. (EPAC) juga naik 28,57% sepekan, disusul emiten farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) yang naik 28% sepekan ke level Rp640 per saham.

Selanjutnya, saham PT Carsurin Tbk. (CRSN) naik 27,72% ke level Rp129 per saham, disusul PT Estee Gold Feet Tbk. (EURO) naik 25,49% ke posisi Rp128 per saham, dan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) naik 25% sepekan ke level Rp40 per saham.

Top 10 Gainers Sepekan 18-22 Desember 2023:

MEDS Rp76 (52%) KAEF Rp1.525 (50,25%) IRRA Rp790 (43,64%) TBMS Rp2.700 (35,68%) GTBO Rp440 (31,74%) EPAC Rp9 (28,57%) INAF Rp640 (28%) CRSN Rp129 (27,72%) EURO Rp128 (25,49%) DPUM Rp40 (25%)

Adapun, data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tanggal 18 sampai 22 Desember 2023 diwarnai oleh peningkatan kapitalisasi pasar dan IHSG. Kapitalisasi pasar Bursa pekan ini naik 0,97% menjadi Rp11,65 triliun dari Rp11,54 triliun pada pekan sebelumnya.

"IHSG sepekan ditutup meningkat sebesar 0,65% menjadi berada pada posisi 7.237,519 dari 7.190,988 pada penutupan pekan lalu," papar Pjs. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dikutip Sabtu, (23/12/2023).

Rata-rata frekuensi transaksi harian saham selama sepekan naik 13,60% menjadi 1.094.283 kali transaksi dari 1.266.561 kali transaksi pada pekan lalu. Namun, rata-rata nilai transaksi harian saham turun 15,76% menjadi Rp12,63 triliun dari sebelumnya Rp14,99 triliun.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 15,90% selama sepekan menjadi 25,19 miliar lembar saham dari 29,96 miliar lembar saham pada pekan lalu.

