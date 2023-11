Medco (MEDC) Tuntaskan Buyback 4 Obligasi Global, Tarik Pinjaman Jumbo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten migas keluarga Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mengumumkan telah selesai melakukan pembelian kembali (buyback) empat obligasi global, yang dibayar lebih cepat atau sebelum jatuh tempo.

Di sisi lain, MEDC juga mengumumkan perjanjian pinjaman dengan anak usaha senilai US$480,18 juta atau sekitar Rp7,53 triliun.

Manajemen Medco Energi mengumumkan penyelesaian atas penawaran tender tunai untuk pembelian kembali atas 4 obligasi yang seluruhnya diterbitkan oleh anak perusahaan MEDC dan dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

Empat obligasi itu adalah, pertama surat utang jatuh tempo 2025 yang diterbitkan oleh Medco Platinum Road Pte. Ltd. Kedua, surat utang jatuh tempo pada 2026 dengan nilai maksimal US$60 juta. Surat utang ini diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd.

Ketiga, surat utang jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. Keempat, surat utang jatuh tempo 2028 dengan nilai maksimal US$70 juta, yang diterbitkan oleh Medco Laurel Tree Pte. Ltd.

MEDC menggelontorkan dana sebesar US$195 juta atau sekitar Rp3,06 triliun, asumsi kurs jisdor Rp15.699 per dolar AS, untuk buyback obligasi global ini.

Pembagian proporsional adalah sebesar 23,20% untuk pembelian kembali surat utang 2026 atau sekitar US$59,84 juta, sebanyak 18,796% untuk surat utang 2027 sebesar US$62,33 juta, dan 30,95% US$73,18 juta untuk surat utang 2028.

“Penerbit surat utang 2026, 2027 dan 2028 akan menerima pembelian atas dan jumlah pokok keseluruhan untuk masing-masing Surat Utang 2026, Surat Utang 2027 dan Surat Utang 2028,” tulis manajemen.

PINJAMAN

Di sisi lain, MEDC juga mengumumkan penarikan pinjaman dari anak usaha sebesar US$480,18 juta atau sekitar Rp7,53 triliun. Pinjaman ini tertuang dalam perjanjian pinjaman perseroan dengan Medco Energi Global Pte. Ltd. Perseroan sebagai penerima pinjaman dan Medco Energi Global sebagai pemberi pinjaman.

Kemudian MEDC juga meminjam dari Grup Medco yang lain yaitu Medco Maple Tree Pte. Ltd. sejumlah sama dengan pinjaman yang ditarik MEDC. Transaksi itu tertuang dalam perjanjian pinjaman Medco Global Energi–Medco Maple Tree.

Jatuh tempo kedua pinjaman ini akan ditentukan kemudian.

Saham MEDC menguat 0,41% atau 5 poin ke level Rp1.210 pada akhir perdagangan sesi I hari ini, Rabu (15/11/2023). Price to earning ratio (PER) MEDC berada di 6,06 kali, sementara price to book value ratio (PBVR) 1,10 kali. Kapitalisasi pasar MEDC mencapai Rp30,41 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News