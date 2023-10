Beda Nasib Saham Prajogo Pangestu, BRPT-TPIA Merah, BREN Semringah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Empat dari lima saham emiten portofolio taipan Prajogo Pangestu bergerak merah pada perdagangan hari ini, Kamis (19/10/2023). Hanya PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang berada di jalur hijau.

Berdasarkan data RTI Business pukul 15.00 WIB, saham portofolio Prajogo Pangestu PT Barito pacific Tbk. (BRPT), PT Gozco Plantations Tbk. (GZCO) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) terpantau bergerak di zona merah.

BRPT menjadi saham dengan penurunan paling dalam hingga 10,30% pada perdagangan hari ini, Saham BRPT berada di level Rp1.050 per saham setelah dibuka di level Rp1.165 per saham. BRPT bergerak di level Rp1.170 hingga 1.035 per saham.

Investor memperdagangkan saham BRPT sebanyak 157,10 juta dengan nilai sebesar Rp170,13 miliar dalam 19,603 kali transaksi. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp97,97 triliun dengan PER 106,99 kali dan PVBR sebesar 4,05 kali.

Saham sawit Prajogo, GZCO juga bergerak merah dengan pelemahan sebesar 1,08% ke level Rp92 per saham. Sepanjang perdagangan, GZCO bergerak di rentang Rp90 hingga Rp94 per saham setelah dibuka di level Rp93 pagi tadi.

Sebanyak 26,28 juta saham diperdagangkan dengan total nilai transaksi sebesar Rp2,42 miliar dalam 7.200 kali transaksi. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp546 miliar dengan PER -7,59 kali dan PBVR 0,51 kali.

Kemudian ada saham CUAN yang baru melantai pada Maret 2023 lalu. Cuan bergerak merah dengan turun 1,09% ke level Rp2.730 per saham. Sepanjang perdagangan saham CUAN sempat naik ke level tertingginya yaitu Rp2.840 per saham namun kemudian turun hingga menyentuh Rp2.710 per saham.

Adapun transaksi CUAN tercatat sebanyak 2.009 kali dengan total saham sebanyak 3,06 juta dan nilai transaksi mencapai Rp8,43 miliar. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp30,92 triliun dengan PER sebesar 91,27 kali dan PBVR sebesar 18,82 kali.

Selanjutnya TPIA yang sedari awal perdagangan bergerak labil. TPIA terpantau stagnan pada pukul 15.00 WIB di level Rp2.670 per saham. Meski demikian saham TPIA sempat bergerak memerah di rentang Rp2.620 hingga Rp2.690 per saham.

Transaksi TPIA tercatat sebanyak 1.587 kali dengan jumlah saham sebesar 12,19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp32,29 miliar. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp227,53 triliun. PER TPIA minus 17.619,80 kali dengan PBVR sebesar 5,49 kali.

Dari deretan saham Prajogo, hanya BREN yang mampu bergerak hijau. BREN konsisten dengan penguatan di rentang Rp3.800 hingga Rp4.160 per saham. Saat ini BREN berada di level Rp4.000 dengan kenaikan 5,54%.

Meskipun baru melantai minggu lalu, kapitalisasi pasar BREN naik ke level Rp532,47 triliun. Pada perdagangan hari ini sebanyak 132,97 juta saham diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp532,59 miliar dalam 42.566 kali transaksi berlangsung.

Sementara itu, IHSG terpantau tergerus hingga 0,96% ke level 6.858. IHSG bergerak di rentang 6.854 hingga 6.927. Sebanyak 142 saham naik, 409 saham turun dan 198 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.635,15 triliun.

