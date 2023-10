Top 5 News BisnisIndonesia.id: Jaring Investasi China hingga Celah Saham GOTO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— Pertarungan Indonesia untuk menggaet aliran investasi China bakal makin pelik. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, beragam jurus digulirkan pemerintah dan otoritas moneter China untuk membendung aliran keluar investasi China dan mengundang FDI dari mancanegara.

Sejumlah berita menarik lainnya juga turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini highlight BisnisIndonesia.id, Rabu (18/10/2023):

1. Ikhtiar Jokowi Merayu China

Kondisi itu menjadi tantangan yang harus dihadapi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Beijing, China, pada 17-18 Oktober 2023 dalam rangka Forum KTT Kerja Sama Internasional Belt and Road. Di sela-sela forum tersebut, Jokowi merayu pengusaha dan pemerintah China untuk memperluas investasinya di Indonesia.

Dalam China bisnis forum, Presiden meminta pebisnis China untuk memperluas investasi terutama di sektor penghiliran, energi, hingga Ibu Kota Nusantara. Jokowi juga menyampaikan kepastian investasi di tengah transisi pemerintah jelang Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha China untuk investasi dan tidak perlu khawatir mengenai kondisi Indonesia saat Pemilu 2024.

Jokowi memastikan bahwa Pemilu 2024 di Indonesia akan berlangsung aman. Apalagi, Indonesia sudah berpengalaman melakukan pemilihan langsung selama 5 kali.

"Jadi juga jangan sampai ada yang khawatir mengenai Pemilu 2024 yang akan datang, karena Indonesia sudah berpengalaman melakukan pemilihan umum secara langsung selama lima kali! 'So you dont need to worry, you just need to hurry'," kata Jokowi dalam Indonesia-China Business Forum di Beijing, China, seperti dikutip dari Antara, Senin (16/10/2023).

Hadir dalam forum tersebut sekitar 200 orang pengusaha China, dan 100 orang pengusaha asal Indonesia. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Jokowi untuk menyampaikan potensi investasi di Indonesia.

2. Bersiap JKTMetro Kebut Bangun Tol JORR Elevated Selesai di 2027

PT Jakarta Metro Ekspressway merupakan badan usaha jalan tol akan mulai membebaskan lahan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir – Ulujami pada akhir tahun ini. Pembangunan tol JORR Elevated ini akan dimulai pada pertengahan tahun depan.

Proyek Tol JORR Elevated merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas prakarsa badan usaha atau unsolicited. Adapun pada Rabu (12/10/2023) telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh BPJT dan BUJT JKTMetro.

Pemenang lelang Jalan Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri PUPR pada 12 Juli 2023 yang diprakarsai Konsorsium anak usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) yakni PT Marga Metro Nusantara bersama PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Acset Indonusa Tbk (ACST).

Pembangunan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami dengan total panjang mencapai 21,6 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Miftachul Munir mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami bakal dilaksanakan pada akhir 2023. Pembebasan lahan untuk proyek tol layang ini membutuhkan waktu selama 12 bulan, dengan tenggat waktu pada Juli 2024.

“Jadwal konstruksi berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) selama 33 bulan sejak Juli 2024 sampai Maret 2027, dan jadwal pengoperasian pada April 2027,” ujarnya Selasa (17/10/2023).

Pembangunan proyek Tol JORR Elevated ini mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk memitigasi risiko pembangunan proyek infrastruktur. Jalan tol ini nantinya akan memiliki 3 ramp on/off berlokasi di Pondok Indah, Bambu Apus, Jagorawi. Adapun titik awal proyek berlokasi di Jatiasih dan titik akhir di persimpangan Ulujami yang dirancang untuk kecepatan rencana 80 km per jam.

Dengan dibangunnya tol JORR ini yang akan tersambung dengan JORR eksisting, diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan tol saat ini.

3. Wanti-Wanti Persoalan 'Hardening Market' Asuransi Berlanjut

Hardening market masih menjadi momok bagi industri perasuransian sepanjang 2023. Fenomena ini diyakini dapat memicu penurunan kinerja industri asuransi, sebab adanya peningkatan tarif premi yang dilakukan pemain asuransi.

Bahkan tren hardening market tersebut bakal berlanjut hingga 2024. Sekadar informasi,hardening market adalah kondisi perubahan ketika terjadinya kenaikan risiko di dalam industri. Baik karena kenaikan klaim ataupun kondisi lain yang membuat perusahaan asuransi maupun reasuransi harus meruba syarat dan ketentuan sebelum dapat memberi pertanggungan.

Salah satu dampak hardening market yang terlihat dengan mudah adalah lonjakan harga premi yang harus dibayar perusahaan asuransi baik kepada reasuransi maupun co asuransi. Ciri hardening market adalah kondisi kapasitas reasuransi menyerap risiko menyusut, harga premi meningkat, dan term of condition diperketat.

Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re mengatakan dalam sejumlah penelitian terhadap industri, hardening market masih terjadi sepanjang pada 2023 dan terus berlanjut sampai 2024.

“Adapun magnitude-nya tentu berbeda-beda antara satu lokasi dengan lokasi lain, dan berbeda pula antara satu lini bisnis dan lini bisnis lainnya, tapi yang kami lihat market itu akan hardening sampai ke 2024. Setelah itu tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata Delil kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/10/2023).

4. Aturan Impor Barang Online, Menolak China Banjiri Pasar RI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan aturan baru terkait proses impor barang ke Indonesia mulai hari ini, Selasa (17/10/2023).

Beleid anyar tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Peraturan itu sebagai perubahan dari aturan PMK Nomor 199/PMK.010/ 2018.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, mengatakan pihaknya kini tengah melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha terkait aturan baru itu.

Menurutnya, jika sosialisasi sudah dilakukan ke semua pelaku usaha, pihaknya akan mengumumkan ke publik secara detail mulai dari praktik lapangan hingga besaran tarifnya.

"Nanti Insya Allah akan segera dirilis segera ya, kalau pelaku usaha sudah dikomunikasikan," kata Askolani kepada Bisnis di Jakarta, Senin (16/10).

Sementara itu, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi, menegaskan bahwa aturan baru tersebut akan diberlakukan mulai hari ini, Selasa 17 Oktober 2023.

Dia juga memastikan melalui aturan baru tersebut, semua pelaku usaha akan mendapat kepastian hukum dan aturan yang lebih jelas terkait aturan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.

5. Mencari Celah Potensi di Antara Gonjang-Ganjing Saham GOTO

Sejumlah aksi mewarnai saham emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.. Aksi itu di antaranya CEO GOTO Patrick Walujo borong saham hingga William Tanuwidjaja melakukan transaksi jual saham GOTO.

Di tengah pelemahan harga saham GOTO, Patrick Walujo terpantau kembali melakukan pembelian sebanyak 148,15 juta saham GOTO di harga Rp67,5 per saham. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi itu dilakukan pada 16 Oktober 2023.

Adapun, sebanyak 148,15 juta saham GOTO Seri A tersebut setara dengan 0,01% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Alhasil, Patrick menggelontorkan dana sebanyak Rp10 miliar untuk memborong 148,15 juta saham GOTO di harga Rp67,5 per saham. “Transaksi pembelian saham dilakukan untuk tujuan investasi pribadi,” ujar Patrick Walujo dalam keterangannya dikutip Selasa, (17/10/2023).

Sebelum transaksi, Patrick Walujo mengenggam 62,92 juta saham GOTO seri A dengan presentase kepemilikan sebesar 0,01% saham. Setelah transaksi, kepemilikan saham GOTO oleh Patrick Walujo bertambah menjadi sebanyak 211,07 juta atau setara 0,02% saham.

Adapun, sebelumnya, pada 28 Agustus 2023, Patrick memborong 62,92 juta saham Seri A di pasar reguler dengan harga rata-rata Rp90,22 per saham. Mengacu harga rata-rata itu, Patrick merogoh kocek sekitar Rp6,3 miliar untuk kepemilikan saham setara 0,01 persen.

Pada perdagangan Selasa, (17/10/2023), saham GOTO dibuka menguat ke level Rp67 per saham. Saham GOTO diperdagangkan sebanyak 7.354 kali dengan volume 1,46 miliar saham. Kapitalisasi pasar tembus Rp79,29 triliun. Meskipun hingga penutupan perdagangan kembali terkoreksi ke level Rp65 per saham.

