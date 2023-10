KakaoBank Akuisisi Superbank, Saham Emtek (EMTK) Ikut Melejit

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten milik konglomerat Eddy Sariaatmadja PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) menguat seiring kabar anak usahanya, PT Super Bank Indonesia atau Superbank yang menjadi sasaran akuisisi raksasa perbankan asal Korea Selatan, KakaoBank Corp.

Berdasarkan data RTI, saham EMTK naik 1,57 persen atau 10 poin ke level Rp645 pada akhir perdagangan sesi pertama, Selasa (10/10/2023). Sepanjang hari, saham EMTK bergerak di rentang 625-670.

Sebanyak 45,31 juta saham EMTK ditransaksikan dengan nilai Rp29,38 miliar dan frekuensi transaksi 4.211 kali. Price to earnings ratio (PER) EMTK berada di -44,46 kali, sedangkan price to book value (PBVR) 1,13 kali. Kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp39,50 kali.

KakaoBank dan Superbank akhirnya mengumumkan kemitraan strategis yang menandai tonggak sejarah penting bagi kedua perusahaan. Dalam kemitraan strategis ini, KakaoBank akan mengakuisisi 10 persen saham Superbank melalui penerbitan saham baru.

Superbank adalah bank transisi baru yang berfokus pada digital di Indonesia. Perusahaan didukung oleh konsorsium yang terdiri dari Grab, Singtel, dan Emtek Group. Superbank diperkirakan akan meluncurkan aplikasinya ke publik tahun ini.

Melalui kemitraan ini, KakaoBank akan berkolaborasi secara aktif dalam pengembangan produk dan layanan Superbank. KakaoBank menghadirkan segudang pengalaman dalam kolaborasi yang bertujuan untuk memperdalam pemahamannya mengenai Asia Tenggara. pasar dan pelanggannya.

Melalui kolaborasi ini, KakaoBank berkomitmen untuk meningkatkan daya saing globalnya, dan secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan keuangan digital di pasar Asia Tenggara.

Chief Executive Officer KakaoBank Corp. Yun Ho Young mengatakaan kemitraan ini merupakan realisasi komitmen jangka panjang kami untuk menciptakan sinergi antara teknologi keuangan seluler KakaoBank dan kesuksesan bisnis Grab di Asia Tenggara. Pada akhirnya, perseroan ingin membangun jaringan bank digital global.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan kemitraan ini menandakan perpaduan keahlian internasional dengan potensi Indonesia yang tak terbatas.

“Kemitraan ini tidak hanya memperkuat kemampuan Superbank namun juga membawa kami lebih dekat dengan misi kami dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat yang tidak mempunyai rekening bank, terutama UMKM dan nasabah ritel,” jelanya, dalam keterangan, Selasa (10/10/2023).

Superbank, lanjutnya, sangat senang menyambut KakaoBank sebagai pemegang saham strategis dan berharap dapat memanfaatkan keahlian mereka untuk memberikan solusi keuangan inovatif kepada konsumen Indonesia.

