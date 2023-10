IHSG Hari Ini Diprediksi Loyo, Cermati Saham META, ADMR & GOTO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan lanjut terkoreksi hari ini, Kamis (5/10/2023), setelah ditutup melemah di level 6.886 kemarin. Analis merekomendasikan saham META, ADMR hingga GOTO pada perdagangan hari ini.

Tim Analis Bahana Sekuritas mengatakan pada perdagangan kemarin, Rabu (4/10/2023), IHSG melemah 0,78 persen ke 6.886,57. seiring pelemahan bursa regional Asia. Investor asing mencatat net buy Rp203 miliar.

"Diperkirakan IHSG hari ini berpotensi melemah dengan rentang 6.800-7.000. Sektoral yang dapat diperhatikan metal mining, kesehatan, teknologi, pulp paper, dan infrastruktur," ujar Tim Analis Bahana Sekuritas dalam riset pada Kamis, (5/10/2023).

Pada perdagangan kemarin, Bursa Wall street ditutup rebound setelah tiga hari koreksi didorong rilis data serapan lapangan pekerjaan swasta sebesar 89.000 atau jauh di bawah ekspektasi 153.000 pekerjaan.

Selain itu pelemahan US Treasury Yield 10 tahun yang kembali di bawah level 4,8 persen turut mendorong penguatan bursa AS.

Sementara itu, bursa saham Asia mayoritas melemah tertekan kekhawatiran kenaikan suku bunga AS setelah rilis data Jobs Opening AS yang melonjak. Harga minyak mentah ditutup anjlok lebih 6 persen akibat sentimen kekhawatiran kenaikan suku bunga AS dan perlambatan ekonomi global.

Berikut 5 Rekomendasi Saham Bahana Sekuritas Hari Ini:

META (BUY ON WEAKNESS)

Closing Price: Rp270, Target Price: Rp320, Potential Upside: 19,26 persen.

Saham META terbentuk shooting star berpotensi terjadi koreksi.

Area buy back pada rentang Rp240-Rp250

Stoploss jika tutup di bawah level Rp230

INKP (ACCUMULATIVE BUY)

Closing Price: Rp10.100, Target Price: Rp11.850, Potential Upside: 17,33 persen.

Saham INKP berhasil rebound dari bottoming area dan berpotensi terjadi penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp10.000-Rp10.500

Stoploss jika parkir di bawah level Rp9.900

HEAL (BUY)

Closing Price: Rp1.320, Target Price: Rp1.545, Potential Upside 17,04 persen.

Saham HEAL berhasil rebound dari bottoming area, berpotensi terjadi penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp1.300-Rp1.350

Stoploss jika tutup di bawah level Rp1.270

ADMR (BUY)

Closing Price: Rp1.150, Target Price: Rp1.320, Potential Upside 14,78 persen.

Saham ADMR berhasil rebound dari bottoming area dan berpotensi terjadi penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp1.140-Rp1.170

Stoploss jika parkir di bawah level Rp1.120

GOTO (BUY)

Closing Price: Rp82, Target Price: Rp96, Potential Upside 17,07 persen.

Saham GOTO terbentuk three inside up berpotensi terjadi penguatan.

Area beli terbaik pada range Rp82-Rp85

Stoploss jika tutup di bawah level Rp80

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

