IHSG Potensi Lanjutkan Rebound Besok, Simak Saham Pilihannya

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan dapat melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa (11/9/2023). Analis melihat terdapat beberapa saham pilihan yang dapat dicermati untuk perdagangan besok.

IHSG ditutup menguat dengan naik 38,61 poin atau 0,56 persen ke level 6.963 hari ini. Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan bursa global bergerak variative dan cenderung menguat sejalan dengan optimisme pasar terhadap pergerakan suku bunga acuan yang diperkirakan tidak akan dinaikkan pada bulan September ini.

Berdasarkan survei CME, sebanyak 93 persen investor yakin suku bunga berada di kisaran 5,25 persen–5,5 persen dan 7 persen investor yakin inflasi naik di kisaran 5,5 persen hingga 5,75 persen.

Selain sentimen dari suku bunga AS, Pilarmas Sekuritas juga melihat pekan ini, pasar menantikan rilis data inflasi AS dan PPI AS. Dari dalam negeri, pasar menantikan rilis data neraca perdagangan Indonesia.

Sementara itu, Tim Riset Phintraco Sekuritas melihat IHSG membentuk spinning bottom tepat di atas MA20 bersamaan dengan rebound di hari ini, Senin (11/9/2023). Pergerakan tersebut terjadi pada oversold area di Stochastic RSI.

"Dengan demikian, IHSG menjaga peluang rebound lanjutan ke kisaran 6.980 di Selasa," tutur Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Senin (11/9/2023).

Indikasi pemulihan konsumsi domestik di Tiongkok menjadi salah satu katalis positif eksternal. Indikasi terbaru berasal dari kenaikan New Yuan Loans ke CNY1,36 triliun di Agustus 2023 dari CNY345,9 miliar di Juli 2023.

Pelonggarakn kebijakan moneter dan fiskal mulai berdampak pada peningkatan jumlah uang beredar yang diharapkan diikuti dengan kenaikan konsumsi domestik. Data lain adalah pertumbuhan penjualan kendaraan di Tiongkok sebesar 8,4 persen yoy di Agustus 2023.

"Dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi data neraca perdagangan Agustus 2023," kata Phintraco Sekuritas.

Penurunan nilai ekspor dan impor diperkirakan meningkat dibanding Juli 2023, meski ada indikasi pemulihan aktivitas ekonomi di Tiongkok.

Adapun top picks Phintraco Sekuritas di Selasa (12/9/2023) meliputi saham BBRI, KLBF, MIKA, EXCL, ACES, ANTM, dan MNCN.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

