Petrosea (PTRO) Gandeng Hyundai Sebagai Penyedia Alat Berat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kontraktor tambang PT Petrosea Tbk. (PTRO) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Hyundai Construction Equipment Asia dalam penyediaan alat berat.

Presiden Direktur Petrosea Romi Novan Indrawan mengatakan kesepakatan ini bertujuan membangun kemitraan strategis dalam menyediakan solusi bagi sektor pertambangan, konstruksi dan alat berat di Indonesia.

“Khususnya pada beberapa aspek usaha termasuk re-manufacturing partnership, strategic machinery distributor partner, human resource development partner, serta potensi kolaborasi usaha lainnya,” kata Romi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/9/2023).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Romi Novan Indrawan, Presiden Direktur Petrosea dan Ruddy Santoso, Chief Financial Officer Petrosea bersama Choi Cheol Gon, CEO HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. dan Chae Heebum, Presiden Direktur PT Hyundai Construction Equipment Asia.

Romi meyakini kesepakatan MoU ini akan menjadi langkah awal menuju kemitraan strategis yang akan berdampak positif pada pertumbuhan kedua perusahaan di masa yang akan datang.

Sementara itu, Choi Cheol Gon, CEO HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd., berharap bahwa kerja sama dan kolaborasi mereka dengan Petrosea akan terus berkembang di berbagai sektor distribusi yang lebih luas.

Kedepannya, Petrosea dan Hyundai Construction Equipment Asia akan terus memprioritaskan aspek sosial serta berkomitmen dalam penyediaan sumber daya dan energi berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memprioritaskan ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai kelanjutan dari strategi keberlanjutan kedua perusahaan.

Petrosea merupakan sebuah perusahaan sumber daya berkelanjutan dan perusahaan multi-disiplin yang beroperasi di sektor pertambangan, EPC (Engineering, Procurement, and Construction), serta minyak & gas.

Selain menyediakan jasa kontraktor, PTRO juga melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat berat untuk mendukung proyek-proyek melalui Petrosea Rebuild Center (PRC) yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sementara HD Hyundai merupakan salah satu produsen dan pemasok alat berat di dunia, termasuk di Indonesia, dan tetap berada di peringkat teratas sebagai penyedia solusi alat berat di pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News