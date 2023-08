Mengulik Penyebab Patrick Walujo Borong Saham GOTO di Harga Rp90

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Patrick Walujo yang mengeksekusi saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) di harga Rp90 dipercaya karena saham tersebut masih undervalued.

Analis Raditya Krisna Pradana dari Kanaka Hita Solvera menilai harga saham GOTO saat ini berada di bawah konsesus analis pada posisi Rp120. Oleh sebab itu, menurutnya wajar ketika manajemen GOTO membeli saham di harga bawah.

“Manajemen melakukan pembelian di harga pasar, padahal mereka mendapatkan skema benefit berupa kompensasi berbasis saham . Ini menunjukkan dua hal. Pertama, optimisme dan kepercayaan diri manajemen terhadap prospek perseroan, apalagi setelah kinerjanya terus membaik, dan kedua, harga sahamnya sudah terlampau murah (undervalued)," ungkapnya, Senin (28/8/2023).



Radit pun menganggap harga saham GOTO yang kembali tertekan tidak mencerminkan fundamentalnya, mengingat kinerjanya yang sudah sejalan menuju target profitabilitas.



“Perlu dicatat, berdasarkan guidance perseroan, rugi adjusted EBITDA perseroan setahun penuh 2023 sebesar Rp 4,5 triliun. Pada kuartal I/2023 rugi adjusted EBITDA GOTO sebesar Rp 1,6 triliun sedangkan di kuartal II-2023 mencapai Rp 1,2 triliun. Ada perbaikan 25 persen secara kuartalan. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi konsisten di kuartal III dan IV, maka bukan tidak mungkin di bulan-bulan terakhir tahun ini GOTO sudah mencapai adjusted EBITDA positif sesuai dengan guidance” jelas Radit.



Radit juga menjelaskan saham GOTO yang undervalued juga tercermin dari target harga menurut konsensus analis yang berada di atas Rp 120 per saham, jauh dari harga saham GOTO saat ini.



Adapum beberapa sekuritas asing maupun lokal masih menyematkan rekomendasi beli untuk saham GOTO. JPMorgan menyematkan target price Rp 135 per saham. Ada juga Morgan Stanley yang menyematkan target price di Rp 131 per saham. Kemudian Citi memberikan target harga Rp 195 per saham.

Sebagai informasi, Direktur Utama GoTo Gojek Tokopedia Patrick Walujo melakukan manuver di pasar modal dengan memborong 62,92 juta saham Seri A dengan harga rata rata Rp90,22 per saham.

Patrick diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp6,3 miliar untuk merengkuh saham GOTO setara 0,01 persen tersebut.

Dalam keterangan resminya, Patrick melakukan pembelian di pasar reguler pada periode perdagangan 21 - 23 Agustus.

Adapun ini kali pertama Patrick Walujo mendaftarkan namanya sendiri dalam pembelian saham GOTO. Pasalnya, Patrick selama ini kerap menanam modal melalui entitasnya yakni Northstar Group. Begitu pun yang terjadi dengan investasi pada Gojek ketika baru berdiri.

GOTO pun melaporkan pembelian saham oleh anggota direksi lainnya, yakni Pablo Malay selaku Direktur/Chief Corporate Officer. Seperti Patrick, Pablo juga mengakumulasi saham GOTO di harga pasar.

