CFIN Tebar Dividen Besok, Lo Kheng Hong Bisa Terima Rp19,9 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Clipan Finance Tbk. (CFIN) yang menjadi koleksi investor ternama Lo Kheng Hong akan membagikan dividen tahun buku 2022 sebesar Rp398,45 miliar pada Selasa (24/7/2023).

Masing-masing pemegang saham akan menerima guyuran dividen sebesar Rp100 per saham. Dividen yang akan dibagikan itu setara dengan 128 persen dari laba bersih tahun 2022, yaitu sebesar Rp310,72 miliar.

Adapun, pembagian dividen ini merupakan keputusan yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan pada 22 Juni 2023.

Per Juni 2023, Lo Kheng Hong tercatat sebagai pemegang saham CFIN dengan total kepemilikan sebesar 199.332.800 saham atau setara 5 persen saham CFIN. Hal ini menandakan bahwa investor kawakan RI itu akan menerima cuan senilai Rp19,9 miliar saat CFIN menebar dividen besok.

Sebelumya, nama Lo Kheng Hong hilang dari daftar pemegang saham (DPS) jumbo CFIN setelah dirinya melepas sekitar 4,6 juta saham emiten Grup Panin ini pada awal Juni 2023.

Persentase transaksi penjualan yang dilakukan Lo Kheng Hong setara dengan 0,12 persen saham. Adapun penjualan saham dilakukan Lo Kheng Hong selama dua hari berturut-turut yakni pada 19 hingga 20 Juni 2023.

Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), investor ternama RI itu melepas sebanyak 573.000 saham CFIN di harga Rp500 per saham pada 19 Juni 2023.

Artinya, Lo Kheng Hong berhasil mengantongi dana segar senilai Rp286,5 juta usai menjual ribuan sahamnya.

Selanjutnya, pada 20 Juni 2023, Lo Kheng Hong menjual 4,03 juta saham dengan mahar senilai Rp470 per saham. Alhasil, LKH kembali mendapatkan dana segar sebesar Rp1,89 miliar.

Dari aksi penjualan sebanyak 4,60 juta saham CFIN tersebut, LKH berhasil meraup dana segar sebesar Rp2,18 miliar.

Saham CFIN hari ini, Senin (24/7/2023), ditutup melejit 8,26 persen atau 50 poin ke Rp655. Price to earning ratio (PER) berada di 6,21 kali dengan price to book value ratio (PBV) 0,50 kali. Kapitalisasi pasar CFIN mencapai Rp2,61 triliun.

