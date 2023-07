Harga Minyak Melonjak Berkat Sabda Sakti Pangeran Abdulaziz bin Salman

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah berjangka melonjak pada penutupan perdagangan Rabu (5/7/2023), setelah Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman berkomitmen akan menjaga stabilitas pasar minyak dengan mengurangi pasokannya.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik 2,0 dolar AS atau 2,87 persen, menjadi menetap pada 71,79 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September juga bertambah 2,0 dolar AS atau 2,68 persen, menjadi ditutup pada 76,65 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasar minyak global.

OPEC dan mitranya akan melakukan "apa pun yang diperlukan" untuk mendukung pasar minyak, menurut laporan media yang mengutip menteri energi.

"Harga minyak lebih tinggi lagi hari ini tetapi masih tetap dalam kisaran dua bulan. Reli telah dibantu oleh pemotongan yang diumumkan oleh Arab Saudi dan Rusia minggu ini, tetapi pada akhirnya, kegagalan lain untuk menembus di atas kisaran tersebut akan menunjukkan sebagian besar pedagang mengabaikannya," kata Craig Erlam, analis pasar senior di OANDA sebagaimana dikutip Antara.

Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan produksi sukarela 1 juta barel/hari hingga Agustus, sementara Rusia berencana memangkas ekspor minyak sebesar 500.000 barel per hari pada Agustus, menurut pernyataan resmi dari kedua negara tersebut pada Senin (3/7/2023).

