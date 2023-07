Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Beda Nasib Saham UNVR dan AMRT

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup hijau pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (6/7/2023). Namun saham-saham seperti MTEL, BFIN, dan UNVR justru mengalami pelemahan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan Bisnis Indonesia tersebut ditutup di posisi 595,90, naik 0,31 persen atau 1,86 poin. Sepanjang perdagangan indeks bergerak di rentang 592,98 hingga 597,30.

Adapun dari 27 konstituen, 9 saham terpantau melemah, 1 saham stagnan dan 17 saham menguat.

Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) terpantau memimpin penguatan indeks dengan naik 6,47 persen ke posisi Rp1.810 per saham. Kemudian saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) juga naik 4,58 persen ke posisi Rp2.740 per saham.

Selanjutnya saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) yang naik 2,17 persen ke posisi Rp25.600 per saham disusul saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang naik 2,50 persen ke posisi Rp1.435 per saham.

Adapun saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) masing-masing naik 1,76 persen dan 1,49 persen.

Saham lain yang menguat yaitu UNTR, ADRO, SMGR, PGAS, JSMR, INKP, BMRI, INCO, ASII, dan BBCA.

Sementara itu saham yang mengalami pelemahan paling dalam adalah saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) yang turun 2,17 persen ke posisi Rp675 per saham, disusul oleh saham PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) yang melemah 1,77 per saham ke level Rp1.385 per saham.

Selanjutnya saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang turun ke posisi Rp4.250 per saham disusul oleh saham PT Mitra Keluarga Tbk. (MIKA) yang turun 1,13 persen ke posisi Rp2.620 per saham.

Saham lain yang melemah adalah KLBF, BBNI, TLKM, BBRI dan ICBP, sementara itu saham yang stagnan adalah TBIG.

Indeks komposit ditutup menguat ke posisi 6.757,33 pada penutupan perdagangan hari ini. Posisi itu naik 0,57 persen atau 38,35 poin. Sepanjang perdagangan indeks bergerak di level 6.766,27 hingga 6.712,07. Sebanyak 306 saham menguat, 218 saham melemah dan 220 saham stagnan.

Mayoritas indeks sektoral terpantau ditutup menguat dan hanya sektor kesehatan yang parkir di zona merah dengan koreksi 0,19 persen. Sementara itu, indeks sektor energi perkasa dengan kenaikan 1,98 persen, konsumer cyclical menguat 2,17 persen dan sektor industri menguat 0,99 persen.

