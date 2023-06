Kiprah Olivia Allan, Komisaris Perusahaan Tol Jusuf Hamka CMNP

Bisnis.com, JAKARTA - Olivia Allan, komisaris anyar emiten jalan tol milik Jusuf Hamka PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), ternyata punya karir mentereng. Istri Denny Sumargo tersebut malang melintang di sejumlah korporasi, termasuk di luar negeri.

Dalam agenda rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2022 dan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Kamis (15/6/2023), CMNP mengumumkan kinerja keuangan hingga perombakan komisaris.

Pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri komisaris independen, dan menggangkat Olivia Allan sebagai komisaris independen dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun buku 2024.

Susunan dewan komisaris dan dewan direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Feisal Hamka

Komisaris Independen: Dionisius Widijanto

Komisaris Independen: Olivia Allan

Direksi

Direktur Utama: Fitria Yusuf

Direktur Independen: Hasyim

Direktur Independen: Djoko Sapto M. Mulyo

Kiprah Olivia Alan

Olivia Allan merupakan istri pemain basket profesional dan aktor Denny Sumargo . Keduanya menikah pada 21 November 20202 di Bandung, Jawa Barat.

Olivia, yang berdarah Indonesia-Singapura, saat itu merupakan direktur di PT Jasa Medivest yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah medis mencakup limbah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, dan DKI Jakarta.

Selama pandemi, perusahaan yang dipimpin Olivia mengemban tugas untuk melakukan pengolahan limbah medis Covid-19.

Perempuan berusia 37 tahun ini lahir di Jakarta dan pernah menetap di Australia di masa kecilnya.

Pada tahun 2007, Olivia menyelesaikan program studi S1 Business and Commerce di Monash University dan tahun 2012, berhasil menyelesaikan program Master of International Law di China University of Political Science and Law.

Bermula dari Customer Relations PT Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group), Olivia melanjutkan kiprah profesionalnya di Singapura, Beijing dan China.

Setelah itu, karirnya berlanjut sebagai Area Sales Manager PT Sulzer Turbo Services dan Corporate Connections di PT Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group). Kemudian, Olivia melanjutkan karirnya sebagai Project Manager di PT Jakarta Propertindo.

Melalui akun instagramnya, Olivia kerap membagikan momen liburan dari berbagai destinasi di Indonesia dan dunia seperti Australia, Nepal, Estonia, hingga Turki.

Dikutip melalui channel Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, hobi travelling ini diturunkan dari ayahnya. Bahkan Olivia sering bolos sekolah untuk keliling dunia.

Selain hobi travelling, Olivia juga diketahui merupakan penggemar olahraga ekstrem. Mendaki dan panjat tebing adalah sekian dari jenis olahraga lain yang dia lakukan.

Olivia yang kerap dipanggil Ci Oliv oleh netizen juga merupakan sosok yang akrab dengan Jusuf Hamka. Dalam video yang beredar di media sosial, Jusuf Hamka bahkan menyebut sosok Olivia sudah dianggap sebagai anaknya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News