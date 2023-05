Harga Emas Naik 3 Hari Beruntun, Investor Tunggu Sinyal Terbaru Soal Pagu Utang AS

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas menguat pada penutupan perdagangan Rabu (30/5/2023), memperpanjang kenaikan untuk hari ketiga secara beruntun di tengah penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS, karena pasar menunggu isyarat lebih lanjut tentang kenaikan pagu utang AS.

Mengutip Antara, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, naik 5 dolar AS atau 0,25 persen menjadi ditutup pada 1.982,10 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 1.993,10 dolar AS dan terendah di 1.971,80 dolar AS.

Pada perdagangan sesi sebelumnya, emas berjangka menguat 14,00 dolar AS atau 0,71 persen menjadi 1.977,10 dolar AS pada hari Selasa (30/5) setelah naik tipis 60 sen atau 0,03 persen menjadi 1.944,30 dolar AS pada hari Jumat (26/5), dan terkoreksi 20,90 dolar AS atau 1,06 persen menjadi 1.943,70 dolar AS pada hari Kamis (25/5).

Bursa Comex ditutup pada hari Senin (29/5) untuk libur Memorial Day. Emas membukukan penurunan bulanan sebesar 1,8 persen pada bulan Mei.

Banyak data ekonomi AS akan dirilis minggu ini, dengan data penggajian non-pertanian (NFP) pada bulan Mei yang akan dirilis pada hari Jumat (2/6), sebagian besar akan menjadi faktor dalam rencana Federal Reserve untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Dolar AS jatuh dari tertinggi 10 minggu di tengah aksi ambil untung dan antisipasi data. Akan tetapi, prospek The Fed yang makin hawkish membuat greenback relatif didukung, sementara prospek aset non-imbal hasil seperti emas menjadi suram.

Namun, emas mungkin melihat peningkatan permintaan safe haven jika terjadi gagal bayar AS, yang kemungkinan akan memicu resesi. Anggota parlemen AS akan memberikan suara minggu ini untuk meloloskan RUU bipartisan buat menaikkan plafon utang dan mencegah krisis ekonomi.

Sementara itu, beberapa anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat telah mengisyaratkan ketidakpuasan dengan RUU tersebut, dan berencana untuk memberikan suara menentangnya di Kongres.

Data ekonomi yang dirilis pada Rabu (31/5/2023) beragam. Indikator MNI melaporkan bahwa Chicago Business Barometer, juga dikenal sebagai Chicago PMI (Indeks Manajer Pembelian), turun 8,2 poin menjadi 40,4 pada bulan Mei, bertahan di bawah ambang batas 50 yang menunjukkan wilayah kontraksi selama 9 bulan berturut-turut. Para ekonom memperkirakan pembacaan 47,3.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa pemberi kerja AS membukukan 10,1 juta lowongan pekerjaan pada bulan April, naik dari 9,7 juta pada bulan Maret dan terbesar sejak Januari.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada bulan Juli naik 34,80 sen atau 1,50 persen menjadi ditutup pada 23,587 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman pada bulan Juli, merosot 22,90 dolar AS atau 2,24 persen, menjadi menetap pada 999 dolar AS per ounce.

