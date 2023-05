Beda Nasib Saham Keluarga Punjabi, RAAM Sentuh ARB, FILM Malah Terbang

Bisnis.com, JAKARTA — Saham milik Keluarga Punjabi PT Tripar Multivision Plus Tbk. (RAAM) terpantau anjlok hingga menyentuh auto rejection bawah (ARA) dengan turun 6,38 persen. Sementara saudara jauhnya, yakni PT MD Pictures Tbk. (FILM) justru melesat 15,44 persen.

Pada sesi I perdagangan hari ini, Senin (15/5/2023) pukul 09.54 WIB, saham RAAM milik Raam Punjabi terpantau melemah 6,39 persen atau turun 45 poin ke level Rp660. Padahal dalam 5 sesi perdagngan sebelumnya, saham RAAM telah 5 kali mencetak auto rejection (ARA) secara beruntun. Hari ini, saham RAAM diperdagangkan sebanyak 40,37 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp28,72 miliar.

Adapun kapitalisasi pasar RAAM mencapai Rp4,09 triliun hingga artikel ini ditulis. Kemudian price earning ratio (PER) berada di posisi 39 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 4,44 kali.

Sementara saham FILM milik saudara kandung Raam Punjabi, yakni Manoj Punjabi terpantau melesat 15,44 persen atau naik 220 poin ke level Rp1.645 pada sesi I perdagangan hari ini.

Sebanyak 5,08 juta saham FILM diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp8,15 miliar. Kapitalisasi pasar FILM tercatat mencapai Rp15,65 triliun. Kemudian PER dari saham FILM mencapai 1.358,33 kali dengan PBV mencapai 10,05 kali.

Pada aksi korporasi perdananya, RAAM menawarkan sebanyak 929,2 juta (929.200.000) saham dengan nominal Rp60 per saham atau setara 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga penawaran Rp234 per saham, artinya hingga dengan saat ini saham RAAM telah melsat sebesar 182,05 persen.

Sementara FILM sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 7 Agustus 2018. Kala itu jumlah saham yang dilepas oleh FILM mencapai 1,31 miliar dengan harga Rp210. Alhasil FILM mampu meraup dana hingga Rp274,64 miliar dari IPO.

Raam Punjabi dan ayah Manoj, Dhamoo Punjabi mulanya merintis bisnis bersama. Dengan bantuan Gobind Punjabi, saudara kandung mereka yang lain, ketiga bersaudara tersebut mendirikan perusahaan importir film PT Indako Film pada 1867.

Kemudian mereka sepakat mendirikan Parkit Film pada 1979 sebelum akhirnya menjelma sebagai Multivision pada era 90an. Kongsi tersebut akhirnya pecah seiring Dhamoo meninggalkan Multivision demi membangun MD Pictures (FILM) bersama anaknya Manoj setahun kemudian.

