Indeks Bisnis-27 Pesta Cuan, Saham AMRT, INKP & ASII Berlompatan

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 ditutup menguat 1,78 persen ke posisi 609,74 pada perdagangan Rabu, (26/4/2023). Seiring dengan menguatnya indeks, saham AMRT, INKP, dan ASII mendulang cuan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia bergerak di zona hijau dengan rentang 599,05 hingga 612,63. Sebanyak 20 saham menguat, 3 saham stagnan, dan 4 saham melemah.

Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) memimpin penguatan indeks pada perdagangan hari ini dengan menguat 6,99 persen ke posisi Rp2.910 per saham. Disusul oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang menguat 5,67 persen ke posisi Rp7.925 per saham.

Selanjutnya, PT Astra International Tbk. (ASII) naik 4,28 persen ke level Rp6.700 per saham, diikuti PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) yang naik 3,52 persen ke posisi Rp1.030 per saham.

Emiten batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga terpantau menguat 3,33 persen ke posisi Rp3.100 per saham, menyusul PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 3,04 persen ke level Rp4.400 per saham.

Beberapa saham yang parkir di zona hijau pada perdagangan hari ini di antaranya CPIN, PTBA, INDF, ESSA, PGAS, BBNI, UNTR, KLBF, BBCA, AKRA, BMRI, TBIG, ANTM, dan UNVR.

Sedangkan saham yang ditutup stagnan yaitu SMGR, INCO, dan CTRA.

Sementara itu, saham yang parkir di zona merah yakni PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) yang terkoreksi paling dalam 2,84 persen ke posisi Rp2.740 per saham. Diikuti PT XL Axiata Tbk. (EXCL) yang melemah 1,67 persen ke posisi Rp1.765 per saham dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang melemah 0,25 persen ke posisi Rp4.010 per saham.

Seiring penguatan Indeks Bisnis-27, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup menguat 1,3 persen ke level 6.910 pada penutupan perdagangan Rabu (26/4/2023). Saham BBCA, BBRI, ASII, dan BMRI paling laris diperdagangkan pada hari ini.

IHSG menguat 1,3 persen atau 88,34 poin ke level 6.910. IHSG bergerak pada rentang 6.821-6.910 sepanjang perdagangan hari ini.

Sebanyak 325 saham menguat, 210 saham melemah, dan 201 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp9.797 triliun.

